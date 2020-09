Prozess in Freiburg – Prostituierte mit 19 Messerstichen ermordet – 16 Jahre Haft Der Täter, der 2017 in Freiburg eine 49-jährige Frau ermordete, ist zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Passiert ist das Verbrechen im Freiburger Burgquartier. (Archivbild) Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Für die Ermordung einer dominikanischen Prostituierten im Januar 2017 in Freiburg muss ein ehemaliger Elite-Fussballer 16 Jahre ins Gefängnis. Damit ging der Richter am Bezirksgericht Saane am Dienstag weniger weit als die Staatsanwaltschaft, die für den Täter in seinen Dreissigerjahren für die mindestens 19 Messerstiche in die 49 Jahre alte Frau 17 Jahre gefordert hatte. Die Verteidiger wollten die Strafe unter 10 Jahre drücken.

Der Verurteilte handelte aus Sicht des Richters mit eindeutiger Zielstrebigkeit und Grausamkeit – dabei habe er sein Opfer nicht einmal gekannt. Er habe zudem die Leiche respektlos wie eine Ware behandelt, um sie loszuwerden.

Also durfte der Verurteilte mit keinerlei mildernden Umständen rechnen. Er muss sich vielmehr einer ambulanten psychiatrischen Behandlung unterziehen und der Familie des Opfers Schadenersatz zahlen.

SDA/oli