Gegendemonstration in Oerlikon – Protest gegen «Marsch fürs Läbe» wird gebüsst Die unbewilligte Demonstration gegen den «Marsch fürs Läbe» 2021 hat rechtliche Konsequenzen. Erste Personen haben einen Strafbefehl erhalten. Sascha Britsko

Auch dieses Jahr werden linke Kreise sich Abtreibungsgegnern in den Weg stellen – trotz möglichem Strafbefehl. Foto: Andrea Zahler

Wer sich Abtreibungsgegnern in den Weg stellte, muss nun mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Wie die Plattform barrikade.info am Samstag mitteilt, hätten erste Personen, die an der Gegendemonstration des «Marsch fürs Läbe» im September teilgenommen haben, Strafbefehle erhalten.