Entlassung von Chefarzt in Bülach – Protest gegen Spitalleitung – jetzt schliessen sich die Verbände an Auch die Zürcher Spitalärztinnen und Pflegefachleute fordern nun einen Wechsel in der Leitung des Spitals Bülach. Diese schweigt zu den Vorwürfen. Susanne Anderegg

Bernd Yuen, stellvertretender Chefarzt Innere Medizin und Leiter der Intensivstation, spricht am Samstagmorgen zu den Demonstrierenden in Bülach. Foto: Sibylle Meier

Was gerade im Spital Bülach passiert, ist einmalig: Die Belegschaft geht für einen Chefarzt auf die Strasse. Rund 300 Personen haben am Samstagmorgen an einer Kundgebung in Bülach teilgenommen. Sie forderten die Wiederanstellung von Nic Zerkiebel und die Absetzung von Spitaldirektor Rolf Gilgen. Die Spitalführung hatte den beliebten Chefarzt der Inneren Medizin vor zehn Tagen Knall auf Fall entlassen. Wegen «unterschiedlicher Auffassungen in der strategischen Ausrichtung und in Fragen der Zusammenarbeit mit den Entscheidungsgremien», wie es zur Begründung hiess.