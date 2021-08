Jugendgewalt in Thalwil – Prügelnde Jugendliche wurden mehrmals straffällig Der Fall eines verprügelten 14-Jährigen gab im Mai in Thalwil zu reden. Nachdem nun alle Täter überführt sind, ist die Erleichterung bei der Familie des Opfers gross. Francesca Prader

Sieben Jugendliche sollen zwischen November 2020 und April 2021 in Thalwil diverse Straftaten, darunter Körperverletzung und Sachbeschädigung, begangen haben. Symbolfoto: Tamedia

Die Kantonspolizei Zürich hat sieben Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren überführt, die im Verdacht stehen, zwischen November letzten und April dieses Jahres vornehmlich in Thalwil diverse Straftaten begangen zu haben. Die Verdächtigen stammen aus der Schweiz, Russland, Portugal, Italien und Ungarn.

Die Ermittlungen ins Rollen brachte ein Fall, der sich Ende April auf einem Thalwiler Schulhausplatz zugetragen hat und über den diese Zeitung berichtete. Damals wandte sich der Thalwiler Thomas Müller (Name geändert) unter anderem an die Medien und die Gemeindebehörden, nachdem sein damals 14-jähriger Sohn auf dem Nachhauseweg von vier Jugendlichen verprügelt und bestohlen worden war. Müller erstattete Anzeige. Zwei der Täter konnten noch am gleichen Wochenende identifiziert und festgenommen werden. Beide waren bereits polizeilich bekannt.