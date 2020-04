Corona verändert die Psychiatrie – Psychotherapie per Videochat Wegen Corona nehmen die psychiatrischen Kliniken weniger Patienten stationär auf. Therapiert wird derzeit vor allem telefonisch oder übers Internet. Susanne Anderegg

Therapie in Zeiten des Coronas: Der Kontakt findet über den Computer statt. Foto: KEYSTONE

In der Psychiatrischen Uniklinik Zürich (PUK) gibt es neuerdings eine besondere Eingangskontrolle: Wer eintreten will, muss sich per Infrarot-Fiebermesser die Körpertemperatur messen lassen. «Zwei meiner ambulanten Patienten wurden dadurch dermassen erschreckt, dass sie gleich rechtsumkehrt machten», erzählt Klinikdirektor Erich Seifritz. Diese Patienten leiden an schweren psychischen Erkrankungen. Sie seien zuvor aber jahrelang wohlauf und stabil gewesen. «Die Corona-Krise hat sie verunsichert.»

Wer besonders leidet

Psychiater Seifritz stellt fest, dass drei Gruppen von psychisch kranken Menschen unter Corona besonders leiden. Erstens solche mit einer Zwangsstörung, zum Beispiel Patientinnen mit einem Waschzwang. «Ihre Ängste nehmen zu, sie haben das Gefühl, sie würden verschmutzt und müssten sich dauernd die Hände waschen oder duschen.» Zweitens Patienten, die zu psychotischen Symptomen neigen. «Sie können sich schwer von Verschwörungstheorien distanzieren.» Und drittens die grosse Gruppe von Menschen mit Depressionen und Angsterkrankungen. «Ihnen setzen die Abstandsregeln zu.»

«Die Corona-Krise hat unsere Patienten verunsichert», sagt Psychiater Erich Seifritz, Direktor der Psychiatrischen Uniklinik Zürich. Foto: Thomas Egli

Die PUK hat den Betrieb umorganisiert und das stationäre Behandlungsangebot reduziert, um sowohl das Personal als auch die Patientinnen und Patienten vor Ansteckung zu schützen. Normalerweise halten sich diese untertags kaum in ihren Zimmern auf, sondern besuchen verschiedene Therapien, die oft in grösseren Gruppen stattfinden. Nun mussten die Gruppen verkleinert werden. Auch für infizierte Patienten musste man Platz schaffen. Die PUK kann deshalb weniger Menschen aufnehmen. Das Gleiche gilt für die anderen psychiatrischen Kliniken im Kanton. Es hat derzeit aber noch genügend Plätze frei, um Menschen in akuten Krisen aufzunehmen.

Notfalltermin am gleichen Tag Infos einblenden Geraten Menschen in eine akute psychische Krise und brauchen sofort Hilfe, können sie das Ärztefon (0800 33 66 55) anrufen. Dieses vermittelt einen Termin bei einer Psychiaterin oder einem Psychiater. «Es ist möglich, noch am gleichen Tag eine Psychiaterin zu sprechen oder zu sehen», sagt Hanna Steinmann, Vorstandsmitglied der Zürcher Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie und zuständig für den Notfalldienst. Derzeit hätten noch viele Psychiater Plätze frei.



«Alle Patienten können aufgenommen werden», sagt Markus Baumgartner, ärztlicher Direktor der Klinik Schlössli in Oetwil am See. Nachdem der Bundesrat Mitte März den Lockdown verfügt hatte, seien viele Patientinnen und Patienten ausgetreten. Vor allem über 65-Jährige und solche mit Grunderkrankungen drängten darauf, nach Hause zu gehen.

Folgen zeigen sich erst später

Auch im Sanatorium Kilchberg ist die Belegung tiefer als üblich. «Die Aufforderung, wenn immer möglich zu Hause zu bleiben, zeigt offenbar Wirkung», sagt der ärztliche Direktor René Bridler. Der Psychiater denkt, dass sich die psychischen Krisen infolge Corona erst mit Verzögerung häufen werden, beispielsweise die Folgen einer anhaltenden Isolation. «Was wir hingegen heute schon sehen, sind Ängste – vor der Krankheit selber, vor der verordneten Kontaktarmut, aber auch vor weiteren Folgen wie Arbeitslosigkeit.»

Therapien per Videochat werden sich über die Corona-Krise hinaus etablieren.» Psychiater Joe Hättenschwiler

Ein Grossteil der psychiatrischen Behandlungen findet derzeit telefonisch oder per Videochat statt. Das ambulante Zentrum für Angst- und Depressionsbehandlung Zürich zum Beispiel führt 80 Prozent der dringenden Therapiegespräche so durch. Chefarzt Joe Hättenschwiler: «So können sich die Patientinnen einen allenfalls langen Anfahrtsweg sparen und sind vor Ansteckungen geschützt.» Therapie per Videochat habe auch Vorteile, sagt der Psychiater: Es sei möglich, statt einmal wöchentlich eine lange Sitzung abzuhalten, zweimal pro Woche etwas weniger lang mit der Therapeutin zu reden. «Gerade in Zeiten der Krise und sozialen Isolation ist das oft notwendig», sagt Hättenschwiler. Er rechnet damit, dass sich Videositzungen über die Corona-Krise hinaus etablieren werden – zumindest bei einem Teil der Patientinnen und Patienten.

Eigenes Video-Tool entwickelt

Es gibt aber auch psychisch kranke Menschen, die misstrauisch sind gegenüber dieser Form der Kommunikation. Die PUK hat deshalb in Zusammenarbeit mit einem Start-up ein eigenes Software-Tool entwickelt. «Es erfüllt hohe Sicherheitsstandards und spezifische therapeutische Bedürfnisse», sagt Erich Seifritz. Die Testphase läuft bereits. Fällt sie positiv aus, stellt die PUK das Tool unentgeltlich allen Interessierten zur Verfügung.