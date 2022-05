Stadt schreibt Veloverleih neu aus – Publibike zieht sich aus Zürich zurück Publibike verlängert den Vertrag für ihr Veloverleihsystem mit der Stadt Zürich nicht. Nun schreibt die Stadt die Sache neu aus. Das Angebot soll besser werden – dank Unterstützung durch die Stadt. Lorenzo Petrò Tages-Anzeiger

Tschüss Publibike, hallo Publibike 2.0: Mietvelo-Stationauf dem Hürlimann-Areal. Foto: Urs Jaudas

Publibike hatte es schon vor einem Jahr angedroht, nun machen die neuen Besitzer der ehemaligen Postauto-Tochter Ernst und kündigen ihren Vertrag mit der Stadt Zürich auf Ende der Laufzeit im November. Das Verleihsystem erfreute sich zwar steigender Beliebtheit – nach fünf Jahren wurde jedes Velo rund zwei Mal pro Tag ausgeliehen – , es war aber gemäss Publibike nicht rentabel zu betreiben.

Das stationsgebunde Verleihsystem soll soll jedoch weitergeführt werden, wie das Tiefbauamt mitteilt. Unter dem Namen «Züri Velo 2.0» schreibt sie es neu aus und sucht einen Gesamtdienstleister für den Betrieb. «Züri Velo 2.0» soll weiter auf stationsbasierten Verleih von Velos und E-Bikes setzen.

Unterstützung durch Städtische Betriebe

Mit der Ausschreibung werde auch eine Netzerweiterung angestrebt. Das Angebot soll auf alle Stadtquartiere ausgedehnt werden, heisst es in der städtischen Mitteilung. «Zudem wird die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden im Glattal sowie zusätzlich mit Gemeinden aus dem Limmattal und Regensdorf ausgeschrieben».

Das scheitern von Publibike in der Stadt Zürich hat die Behörden offenbar zum Umdenken bewegt, was eine finanzielle Unterstützung angeht. So sei als weitere Rahmenbedingung die Zusammenarbeit mit den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (SEB) als Betriebspartnerin vorgegeben. Diese betreiben bereits das gratisangebot Angebot «Züri rollt» mit finanzieller Unterstützung der Stadt Zürich.

Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.