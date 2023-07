Politische Aufarbeitung des Desasters – PUK orientiert über CS-Debakel Die PUK hat in Bern zum Start der Vorfälle rund um den Niedergang der Schweizer Grossbank informiert. Das Konzept der Untersuchung soll bis zur Herbstsession stehen. UPDATE FOLGT

Dir Freiburger PUK-Präsidentin Isabelle Chassot ist nach der ersten Sitzung vor die Medien in Bern getreten. Foto: Anthony Anex (Keystone/13. Juli 2023)

Die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zur CS-Notfusion hat sich am Donnerstag zu einer ersten ordentlichen Sitzung getroffen. Die eigentlichen Untersuchungsarbeiten werden erst im Herbst starten.

An der ersten Sitzung habe sie sich über die geltenden Rechtsgrundlagen informieren lassen und von den wichtigen Vorarbeiten der Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) Kenntnis genommen, teilte die PUK am Donnerstagabend mit.

Zudem habe sie ihr Kommunikationskonzept verabschiedet und die Phasen ihrer Untersuchung definiert. Vorgesehen sei die Erarbeitung eines Untersuchungskonzept bis zur Herbstsession 2023.

Die Bundesversammlung hat am 8. Juni 2023 die PUK zur Untersuchung der Geschäftsführung der Bundesbehörden im Kontext der Notfusion der CS mit der UBS eingesetzt

Das Communiqué in Worten

Folgendes Communiqué ist verbreitet worden. «Die PUK zur Untersuchung der Geschäftsführung der Bundesbehörden im Kontext der Credit Suisse (CS)-Notfusion hat ihre Untersuchungsarbeit begonnen. Heute

hat sie sich über die geltenden Rechtsgrundlagen informieren lassen und von den wichtigen Vorarbeiten der Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) Kenntnis genommen. Darüber hinaus hat sie ihr Kommunikationskonzept verabschiedet, eine erste inhaltliche Auslegeordnung vorgenommen und die Phasen ihrer Untersuchung definiert.

Die Bundesversammlung hat am 8. Juni 2023 eine PUK zur Untersuchung der Geschäftsführung der Bundesbehörden im Kontext der Notfusion der CS mit der UBS eingesetzt. Hauptaufgabe der PUK wird es sein, die Rechtmässigkeit, die Zweckmässigkeit und die Wirksamkeit der Geschäftsführung der zuständigen Behörden und Organe im Kontext der CS-Krise zu untersuchen und den eidgenössischen Räten darüber Bericht zu erstatten. Das Präsidium und die Mitglieder wurden am 14. Juni 2023 von den Büros des

Nationalrates und des Ständerates gewählt. Unterdessen wurde auch das Sekretariat der PUK zusammengestellt. Es hat bereits umfassende Vorbereitungsarbeiten für die Untersuchung geleistet und verschiedene Grundlagenpapiere erarbeitet.

Nach einer ersten konstituierenden Sitzung vom 16. Juni 2023 hat sich die PUK heute zu ihrer ersten ordentlichen Sitzung getroffen, um die Grundlagen für die weitere Untersuchung zu legen. Sie hat sich in einem ersten Schritt über den aktuellen Stand der Arbeiten und die relevanten Rechtsgrundlagen informieren lassen. So hat sie insbesondere von den umfangreichen Vorarbeiten der GPK beider Räte Kenntnis genommen. Aufgrund der weitreichenden Kompetenzen der PUK sind bei ihrer Untersuchung spezifische Verfahrenspflichten zu beachten. Da es die erste PUK ist, die gestützt auf das 2003 in Kraft getretene Parlamentsgesetz tätig wird, hat sie sich vertieft mit dem nun geltenden Recht befasst.

Wahrung des Informationsschutzes – Verabschiedung des

Kommunikationskonzepts

Die Informationsgrundlagen der PUK umfassen grossmehrheitlich vertraulich und teilweise

auch geheim klassifizierte Informationen und Dokumente. Neben dem Grundsatz von Artikel 47 ParlG, dass Beratungen der Kommissionen vertraulich sind, untersteht die PUK der Schweigepflicht nach Artikel 169 ParlG. Diese gilt für alle an den Sitzungen und den Befragungen teilnehmenden Personen. Mit ihrem heute verabschiedeten Konzept zur Informationssicherheit und zum Datenschutz regelt die PUK ihre Massnahmen zum Schutz ihrer Informationsquellen und des Kommissionsgeheimnisses sowie der Einhaltung der

Schweigepflicht.

Aufgrund des grossen öffentlichen Interesses bedarf es zudem einer klar geregelten Kommunikation während der Untersuchung. Deshalb hat die PUK ihre Kommunikation mit ihren Kommunikationsrichtlinien konkretisiert. In den genannten Richtlinien, die publiziert werden, ist insbesondere festgehalten, welche generellen Aspekte Gegenstand einer öffentlichen Kommunikation sein können und über welche Inhalte die

PUK während der Untersuchung nicht kommunizieren kann.

Phasen definiert und Untersuchungskonzept vorbereitet

Die PUK hat zudem die Etappierung ihrer Untersuchungsarbeit beraten und generell vier Phasen definiert. Nachdem sie in der ersten Phase die organisatorischen und inhaltlichen Grundlagen für ihre Arbeiten vorbereitet, steht in der zweiten Phase die Ausarbeitung des Untersuchungskonzepts an. In einer dritten Phase findet die Durchführung der Untersuchungsarbeiten, insbesondere die Anhörungen statt, bevor anschliessend die Redaktion des Berichtes erfolgt, der schliesslich den beiden Räten vorgelegt wird. Aktuell

ist geplant, Phase 1 und 2 bis zur nächsten Herbstsession abzuschliessen.

Im Hinblick auf die Ausarbeitung ihres Untersuchungskonzepts hat die Kommission heute ebenfalls eine erste inhaltliche Auslegeordnung vorgenommen. Konkret geht es im Rahmen des Untersuchungskonzepts darum, den vom Parlament generell gehaltenen Auftrag zu konkretisieren und den Kreis der zu untersuchenden Akteure wie auch den Untersuchungszeitraum zu definieren. Die PUK hat heute bestätigt, dass nicht nur die

Ereignisse im März 2023 sondern auch die relevanten Entwicklungen in den Vorjahren zu untersuchen sind.»

Die fünfte PUK der Geschichte

Präsidiert wird die PUK von der Freiburger Mitte-Ständerätin Isabelle Chassot, welche die Vorfälle rund um die CS-Krise unter die Lupe nehmen wird. Vizepräsidentin ist die St. Galler Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser. Weitere Mitglieder der PUK sind aus dem Nationalrat Alfred Heer (SVP/ZH), Thomas Matter (SVP/ZH), Roger Nordmann (SP/VD), Leo Müller (Mitte/LU), Daniela Schneeberger (FDP/BL) und Roland Fischer (GLP/LU).

Aus dem Ständerat nehmen nebst Chassot Heidi Z’graggen (Mitte/UR), Philippe Bauer (FDP/NE), Andrea Caroni (FDP/AR), Werner Salzmann (SVP/BE), Daniel Jositsch (SP/ZH) und Maya Graf (Grüne/BL) Einsitz.

Eine PUK ist das stärkste Instrument der parlamentarischen Oberaufsicht. Sie hat die gleichen Rechte wie die Geschäftsprüfungsdelegation und die Finanzdelegation. Entsprechend kann eine PUK insbesondere Personen als Zeugen befragen und die Protokolle und Unterlagen der Bundesratssitzungen einsehen. Zusätzlich kann sie einen Untersuchungsbeauftragten für die Beweiserhebung einsetzen.

In der Geschichte des Bundesstaats wurde bisher erst vier Mal eine PUK eingesetzt: nach dem Mirage-Skandal 1961, nach der Affäre um Bundesrätin Elisabeth Kopp 1989, nach dem Fichenskandal 1990 und zur Abklärung von Organisations- und Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundes (PKB) im Jahr 1995.

SDA/red

Fehler gefunden?Jetzt melden.