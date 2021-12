Obergericht Zürich – Pumpe wurde dem Eigentümer der MS Glärnisch zum Verhängnis Der Besitzer des Restaurantschiffs wurde vom Obergericht verurteilt. Er hat möglicherweise verschmutztes Wasser in den See geleitet. Dorothea Uckelmann

Wer hat die Pumpe am Heck der MS Glärnisch laufen gelassen? Dieser Frage ging das Obergericht am Montagmorgen nach. Archivfoto: Sabine Rock

Das ehemalige Restaurantschiff MS Glärnisch sei in Schieflage geraten. Das teilte die Polizei dem Besitzer des Schiffes, Alexander Meszaros, am 2. Juli 2020 mit. Dieser eilte daraufhin direkt zu seinem Schiff und stellte fest, dass der Rumpf mit Wasser vollgelaufen war.

Um das Schiff wieder zurechtzurücken, kaufte er eine Tauchpumpe und brachte diese am Heck des Schiffes an. Mit einem Gartenschlauch wollte er anschliessend das Wasser aus dem Rumpf pumpen. Wie der Beschuldigte selbst zugibt, wurde er von der Polizei und dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) darauf hingewiesen, dass das Wasser im Rumpf aufgrund von Schiffsarbeiten kontaminiert sein könnte und er das Wasser deshalb nicht in den Zürichsee leiten dürfe.