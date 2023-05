Saunameisterschaft in Pratteln – Punkteabzug, wenn das Handtuch auf den Boden fällt Wer hats erfunden? Im Aquabasilea massen sich Saunameister aus aller Welt im Aufgiessen, Wedeln und Tanzen. Boris Burkhardt

Der Slowene Žan Harapin erzählt mit seinem Aufguss bei den Saunameisterschaften eine Geschichte. Foto: Pino Covino

Atemberaubend schnell tanzen die Tschechin Barbora Brožová und die Kanadierin Jade Coulombe durch den dunklen Raum, auf dessen Decke und Wänden Lichtspiele flackern. Die beiden Frauen sind mit langer Hose und Top schwarz gekleidet; in der Hand wirbeln sie ein weisses Handtuch kunstvoll durch die Luft, das sie sich auch hin und wieder zuwerfen. 120 Zuschauende sitzen reihum, wie in einer kleinen Arena dicht gedrängt auf gestaffelten Holzbänken, klatschen begeistert mit und feuern sie lautstark an. Das Besondere an dieser rasanten Vorstellung: Im Raum herrschen 90 Grad, und die Zuschauenden sind nackt.