GC im Cup ungefährdet – Pusic trifft wieder und ein 18-Jähriger sorgt für Wirbel Die Grasshoppers gewinnen in Unterzahl beim FC Wettswil-Bonstetten 4:0. Positiv aufgefallen ist der junge Filipe de Carvalho. Marcel Rohner

Drei Bonstetter stoppen de Carvalho: Der 18-Jährige gehörte beim 4:0 zu den auffälligsten GC-Spielern. Foto: Patrick Straub (Freshfocus)

Die Grasshoppers stehen in der zweiten Runde des Schweizer Cups. Sie schlagen den FC Wettswil-Bonstetten 4:0. Dabei glänzte der Rekordmeister nicht, er geriet aber auch nie in Gefahr, sich zu blamieren.

Giorgio Contini schonte gegen den Verein aus der 1. Liga diverse Spieler, dafür kam der Bissauer Nadjack zum ersten Mal nach zweijähriger Verletzungspause zu einem Einsatz von Beginn an. Auch Petar Pusic kehrte in die Startformation zurück, Goalie Justin Hammel, Filipe de Carvalho und Dion Kacuri debütierten in dieser.

Die Grasshoppers führten beim Aussenseiter nach 40 Minuten 2:0, erst stocherte Francis Momoh den Ball ins Tor, dann schoss Pusic das 2:0 per Penalty. Der frühere Schweizer U-21-Nationalspieler traf erstmals wieder für GC, seit er im vergangenen Dezember bei einem 2:2 in Basel ein Tor schoss.

Danach begann für Pusic eine lange Leidenszeit, er fiel wegen Long Covid für die komplette Rückrunde aus. GC taumelte ohne ihn gefährlich der Barrage entgegen und vermied diese am Ende nur wegen der besseren Tordifferenz gegenüber Luzern. In dieser Saison kam Pusic zu seinem Comeback, bisher absolvierte er nur Teileinsätze in der Liga, er soll nicht gleich zu sehr belastet werden.

Ribeiro holt direkt Rot

Nun ist Pusic erstmals wieder über 90 Minuten auf dem Platz und gleich Torschütze. Das 2:0 zur Pause täuschte aber darüber hinweg, dass den Grasshoppers in den ersten 45 Minuten nicht besonders viel eingefallen war. Zudem machten sie sich das Leben selbst schwer, Tomas Ribeiro, vergangenes Wochenende gegen Sion noch Torschütze, holte wegen einer Notbremse eine direkte Rote Karte.

Das trug aber auch nicht gerade zu mehr Spannung bei in dieser Partie. GC blieb auch in Unterzahl überlegen, der neue Stürmer Guilherme Schettine traf bei seinem Debüt doppelt zum Endstand.

Beim 3:0 musste der Brasilianer nach einer Vorlage de Carvalhos nur noch den Fuss hinhalten, der 18-Jährige ist am Ende einer der Gewinner dieses Nachmittags, immer wieder setzte er seine Kollegen ein, die meisten Angriffe der zweiten Halbzeit liefen über den Schweiz-Portugiesen aus dem GC-Nachwuchs.

Auch der FC Luzern, zuletzt in St. Gallen 1:4 untergegangen, steht souverän in der zweiten Runde des Cups. Beim FC Schötz aus der 1. Liga führten die Favoriten durch Tore von Pius Dorn, Joaquin Ardaiz und Jakub Kadak bereits zur Pause 3:0. Am Ende gewinnt das Team von Trainer Mario Frick 4:0.





Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

