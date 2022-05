Lebenszeichen aus Litauen – Pussy-Riot-Aktivistin flieht als Lieferantin verkleidet aus Russland Maria Aljochina sass in Hausarrest und sollte in ein Straflager. Nun gelang ihr eine aufsehenerregende Flucht ins Ausland. Philippe Zweifel

Ein Leben gegen staatliche Repression: Die russische Aktivistin Maria Aljochina (33). Foto: Instagram

Eine Flucht wie in einem Thriller: Als Angestellte eines Lebensmittelkuriers verkleidet, entkam die Politaktivistin Maria Aljochina der Moskauer Polizei, die sie unter Beobachtung hielt. An ihrer Haustür hatte jemand das Wort «Verräter» hinterlassen. Ihr Mobiltelefon liess sie in der Wohnung zurück, um nicht aufgespürt zu werden.