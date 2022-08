Wegen Sprayaktion – Pussy Riot in Bern festgenommen Das russische Punk-Kollektiv soll vor seinem heutigen Auftritt in Bern vorübergehend verhaftet worden sein. Das Delikt: ein Anti-Kriegs-Graffiti. Michael Bucher

Die Band Pussy Riot bei einem Auftritt in Genf von vergangener Woche. Foto: Laurent Guiraud

Die russische Frauen-Band Pussy Riot weiss zu provozieren. Vor allem in ihrem Heimatland, wo sie als unbequemes regierungskritisches Kollektiv immer wieder mit schrillen Aktionen auffällt. Am Dienstagabend gastiert die Band im Rahmen ihrer Europa-Tour in der Mühle Hunziken in Rubigen. Doch schon vor ihrem Auftritt sorgen die Frauen nun für Wirbel.