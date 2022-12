Olaf Scholz im Interview – «Putin, beenden Sie diesen Krieg!» Der deutsche Kanzler sagt, warum er trotz Völkerrechtsbruch und Kriegsverbrechen den Gesprächsfaden zum russischen Staatschef nicht abreissen lassen will. Und wie er die künftigen Beziehungen zu den Supermächten USA und China sieht. Daniel Brössler , Nicolas Richter

«Wir können es uns nicht leisten, etepetete zu sein»: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (64). Foto: Clemens Bilan (EPA/Keystone)

In dieser Woche ist es kalt geworden in Berlin. Weil das Kanzleramt Energie spart, tragen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Pullover oder legen sich eine Decke über die Beine. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt in seinem geräumigen Büro. Noch kommt er ohne Fleece-Pulli unter dem Jackett aus.