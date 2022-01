Analyse zur Krise um die Ukraine – Putin inszeniert eine Bedrohung, die es nicht gibt Der russische Präsident profitiert am meisten, wenn die Konflikte schwelen. So war und ist es in der Ukraine und in Georgien. Und nun ist Europa insgesamt an der Reihe. Stefan Kornelius

Wer blinzelt zuerst? Der russische Präsident Putin und US-Präsident Joe Biden beim Gipfel in Genf am 16. Juni. Foto: Peter Klaunzer (Getty Images)

Wladimir Putin will Europa und den USA ein Problem aufzwingen, das eigentlich keines ist: Er will die Sicherheitsarchitektur des Kontinents neu arrangieren. Dabei ist es um diese Architektur leidlich gut bestellt. Niemand kann ernsthaft an der friedfertigen Natur der Staaten Europas zweifeln. Die Streitkräfte aller europäischen Nationen stellen für niemanden eine Bedrohung dar. Selbst die USA als europäische Garantiemacht sind nach dem Dafürhalten selbst russischer oder chinesischer Analysten weltmüde geworden.

Nun aber kommt der russische Präsident und behauptet, sein Land werde bedroht. Er spricht von Raketen und Truppenverlegungen, als ob es ausser Russland noch eine andere Nation gäbe, die Mittelstreckenwaffen entwickelt und stationiert hat sowie hunderttausend Soldaten an seiner Grenze in Stellung bringt. Offenbar hat sich Wladimir Putin für seine Inszenierung in ein Spiegelkabinett begeben: Was auch immer er an Gefährdungen wahrnimmt – in Wahrheit kann er nur sich selbst sehen.