Abo Einordnung zu Russland – Putin kapert die Geschichte von Stalingrad Aus der Sicht des Kreml ist der Krieg in der Ukraine die Fortsetzung des Grossen Vaterländischen Kriegs. Nach einem militärischen Triumph wie vor 80 Jahren sieht es allerdings nicht aus.

Wladimir Putin ist wie Millionen Russen seiner Generation vom Zweiten Weltkrieg geprägt: Der Präsident am 70. Jahrestag der Entscheidung von Stalingrad. (2. Februar 2013). Foto: Getty Images

Es war der psychologische Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg: Vor 80 Jahren, am 2. Februar 1943, kapitulierten in Stalingrad die letzten deutschen Streitkräfte, es war der grosse Triumph der Sowjetunion. Ab jetzt glaubten die Alliierten an den Sieg: Die «New York Times» verkündete die Vernichtung der «Blüte von Adolf Hitlers Armee». Gebeutelte Briten und geschlagene Franzosen atmeten auf, und selbst in den Konzentrationslagern schöpften sie Hoffnung: Die deutsche «Herrenrasse» war offensichtlich nicht unbesiegbar!