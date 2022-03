Kreml-Kritiker Michail Schischkin – «Putin opfert seine Sportler wie Bauern auf dem Schachbrett»

Russlands Präsident Putin und sein damaliger Sportminister Mutko an den Heimspielen von 2014.

Was bedeutet der Sport für Wladimir Putin?

Jede Diktatur missbraucht den Sport, wie Nazi-Deutschland 1936 in Berlin oder die Sowjetunion 1980 in Moskau. Dieselben Ziele verfolgte Putin mit seinen Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi: Die ganze Welt sollte solidarisch mit seiner Diktatur sein.