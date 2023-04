Russlands neuer Kurs – Putin schwört das Volk auf einen «ewigen Krieg» ein Der Kreml spricht nicht mehr von einem Sieg in der Ukraine, sondern von einem Krieg gegen den Westen, der über Sein oder Nichtsein Russlands entscheide. Und «sehr, sehr lange» dauern werde. Zita Affentranger

«Die Heimat, die wir schützen»: Ein als Hase verkleideter Strassenkünstler neben einem Werbeplakat der russischen Armee in St. Petersburg. Foto: AP

Es war alles andere als ein Toast auf ein gutes neues Jahr. «Es wird viel schwieriger werden», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow über Russland und den Krieg in der Ukraine. «Das wird sehr, sehr lange dauern.» Von diesem Auftritt an einer Neujahrsfeier in Kremlkreisen berichteten zwei hohe Beamte unlängst dem britischen «Guardian». Die Stimmung sei nach Peskows Auftritt auf den Nullpunkt gesunken, sagten die Gäste weiter.