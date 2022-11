Auch in Kiew feierten Ukrainer die Rückeroberung von Cherson. Foto: Keystone

«Die Menschen, die in Cherson leben, werden unsere Bürger sein. Für immer.» Und: «Diese Leute haben sich die Liebe zu ihrem historischen Vaterland in ihren Herzen bewahrt». Diese Sätze hat Wladimir Putin Ende Oktober auf dem Roten Platz in Moskau einer mit Bussen zusammengekarrten Menschenmenge zugerufen.



Das ist gar nicht lange her, und doch hat sich seither so viel verändert. Damals waren gerade die Ergebnisse der Fake-Referenden verkündet worden, mit denen der russische Präsident die völkerrechtswidrige Annexion unter anderem der Oblast Cherson begründet hat. 87,05 Prozent sollen dort laut russischer Propaganda dafür gestimmt haben.



Jetzt, gut einen Monat später, offenbart sich, was sich die Menschen in Cherson tatsächlich im Herzen bewahrt haben: die Hoffnung auf Freiheit. Zu Tausenden strömten sie nach dem Rückzug der russischen Invasoren auf die Strassen, um ihre Befreier nach acht Monaten unter feindlicher Herrschaft zu begrüssen. Mit Fahnen, Umarmungen und Tränen der Freude empfingen sie die ukrainischen Soldaten in der Stadt.

Putin ist noch in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen

Dieser Moment ist für die Ukraine historisch. Er wird die Moral der ukrainischen Soldaten für die kommenden Kriegsmonate stärken. Cherson war die erste und einzige ukrainische Gebietshauptstadt, die Putins Truppen seit Beginn der Invasion im Februar einnehmen konnten. Dass diese Stadt jetzt zurückerobert wurde, ist ihr bislang grösster Triumph. Und es ist Putins grösste Niederlage.





Der Rückzug beweist aber auch: Putin ist noch in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen. Die Situation seiner Truppen westlich des Dnjepr war aussichtslos. Es mag für ihn schmerzhaft gewesen sein, ihren Rückzug zu erlauben. Aber er hat die Alternativlosigkeit erkannt und Konsequenzen gezogen.



Und er hat einen Plan: Putin will den Krieg einfrieren. Die russischen Streitkräfte sollen entlang der Front günstige Positionen besetzen, die im Winter, wenn offensive Aktionen schwieriger werden, verteidigt werden können. Seine Truppen sollen so eine Pause bekommen und bis zum Frühling verstärkt werden. Sein Problem ist, dass es ihm mit einiger Wahrscheinlichkeit auch damit nicht gelingen wird, die nächste, die folgenschwerste Niederlage abzuwenden.

Akzeptiert er dann Verhandlungen?

Dabei wird es um das zentrale Ziel der ukrainischen Armee gehen. Nach den Gebietsgewinnen im Nordosten und jetzt im Süden ist es wahrscheinlich, dass die Ukraine im Frühjahr in der Mitte der Front eine weitere Offensive startet. Sie dürfte versuchen, die von Russland besetzten Gebiete in zwei Teile zu spalten und zum Asowschen Meer vorzudringen. Sollte das gelingen, würden die russischen Stellungen im Süden unweigerlich kollabieren. Der Weg Richtung Krim wäre für die ukrainischen Truppen frei. Schon jetzt werden dort vorsorglich Schützengräben ausgehoben.



In so einer Situation, mit ukrainischen Soldaten an der Grenze zur Krim-Halbinsel und im Nordosten möglicherweise dort, wo die Grenze zu den besetzen Gebieten vor der Invasion verlief, könnte die Ukraine aus einer Position der Stärke verhandeln. Und Putin müsste entscheiden, ob er Verhandlungen akzeptiert, deren Inhalte seine Gegner massgeblich bestimmen. Auch das wäre schmerzhaft für den gescheiterten Eroberer. Aber es wäre rational.



Noch steht der Winter bevor, noch ist das ein Szenario. Aber mit der Befreiung von Cherson ist es wahrscheinlicher geworden.



Fehler gefunden?Jetzt melden.