Krieg in der Ukraine – Putins Truppen weiten den Krieg aus Nachdem die russische Armee das ostukrainische Sjewjerodonezk eingenommen hat, bombardiert sie Kiew und andere Städte im ganzen Land. Florian Hassel aus Warschau

Ukrainische Experten ausserhalb eines bombardierten Wohngebäudes in der Hauptstadt Kiew. Foto: Sergei Supinsky (AFP)

Mit Dutzenden von Marschflugkörpern und Raketen hat Russland am Wochenende die Zerstörung von Infrastruktur und militärischen Zielen in der ganzen Ukraine verstärkt und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski zufolge damit eine Botschaft der Eskalation zum G-7-Gipfel in Deutschland und dem folgenden Nato-Gipfel gesendet. Allein am Samstag schoss Russland dem ukrainischen Militär zufolge mindestens 50 Marschflugkörper und Raketen von Langstreckenbombern, Schiffen der russischen Schwarzmeerflotte und landgestützten Raketenabschussbasen auf die Ukraine ab – am Sonntag folgten Dutzende weitere.