Putschversuch in Afrika – Militär in Gabun verkündet «Ende des derzeitigen Regimes» Im afrikanischen Land haben Soldaten zudem in einer TV-Ansprache angekündigt, die Wahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren. Die Grenzen bleiben vorderhand geschlossen. UPDATE FOLGT

Noch am vergangenen Wochenende ist in Gabun gewählt worden. Foto: Keystone (26. August 2023)

Im Gabun haben eine Gruppe Soldaten und Polizisten in einer Fernsehansprache das «Ende des derzeitigen Regimes» verkündet. Die zwölf Männer kündigten am Mittwoch im Sender Gabon 24 zudem an, die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom vergangenen Wochenende zu annullieren und «alle Institutionen der Republik» aufzulösen. Die Grenzen des zentralafrikanischen Staates blieben bis auf weiteres geschlossen.

Die Militärs begründeten den Schritt mit der «unverantwortlichen, unvorhersehbaren Regierungsführung», die zu einem «kontinuierlichen Verfall des sozialen Zusammenhalts» geführt habe, der das Land «ins Chaos» zu stürzen drohe. Sie gaben an, für das «Komitee für den Übergang und die Wiederherstellung der Institutionen» zu sprechen.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von Schüssen in der Hauptstadt Libreville.

In Gabun hatten am Samstag Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattgefunden. Vor der Fernsehansprache der Militärs hatte die Wahlkommission den Sieg des amtierenden, langjährigen Staatschefs Ali Bongo Ondimba verkündet.

