Sturm auf das US-Kapitol - QAnon-«Schamane» bekennt sich schuldig

Die Bilder von Jacob Chansley im Innern des Kapitols in Washington gingen um die Welt. Nun drohen ihm deswegen bis zu 51 Monate Haft.

Jacob Chansley glaubte wie viele andere, Trump habe ihn am 6. Januar aufgefordert, das Kapitol in Washington zu stürmen.

Jacob Chansley glaubte wie viele andere, Trump habe ihn am 6. Januar aufgefordert, das Kapitol in Washington zu stürmen.

Der mit seiner Büffelhorn-bestückten Fellmütze beim Angriff auf das US-Kapitol im Januar weltbekannt gewordene QAnon-«Schamane» Jacob Anthony Chansley hat sich vor Gericht der Behinderung von US-Kongressabläufen schuldig bekannt. «Ja, Euer Ehren», sagte der Angeklagte am Freitag vor Gericht in Washington und bekannte sich damit zum schwersten von sechs Anklagepunkten. Auf dieses Vergehen stehen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Chansleys Anwalt Albert Watkins bat um Nachsicht für seinen Mandanten und forderte dessen Freilassung bis zur Urteilsverkündung: «Er hat keine Vorstrafen, er war kein Planer, er war nicht gewalttätig.» Zudem soll die Einzelhaft, der Chansley die meiste Zeit seiner Haft ausgesetzt gewesen sei, sich negativ auf seine geistige Gesundheit ausgewirkt haben.

Der selbsternannte «Schamane» und Anhänger der QAnon-Verschwörungstheorie war wenige Tage nach dem Sturm auf das Kapitol verhaftet worden. Chansley drohen nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft zwischen 41 und 51 Monate Haft. Das Urteil gegen ihn soll am 17. November verkündet werden.

«Schamane» soll sich von QAnon abgewendet haben

Chansley gehörte zu den ersten Trump-Anhängern, die ins Kapitol eindrangen. Er schrie in ein Megafon, als Beamte versuchten, die Menge zu kontrollieren, posierte für Fotos und bezeichnete den damaligen Vizepräsidenten Mike Pence im Senat als Verräter. Er schrieb auch eine Nachricht an Pence mit den Worten: «Es ist nur eine Frage der Zeit, die Gerechtigkeit wird kommen.» Ausserdem rief er im November in den sozialen Medien dazu auf, Verräter zu hängen.