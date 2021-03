Unfall in Nordwestengland – Quad-Fahrer stürzt in 18 Meter tiefe Bergsenkung Der Mann hat den Sturz wie durch ein Wunder überlebt. Er musste mit Hilfe von Seilen aus dem Loch gerettet werden.

Rettungskräfte arbeiten am Unfallort in der Grafschaft Cumbria im Nordwesten Englands. Foto: Cumbria Fire And Rescue Service/PA Wire/DPA/Keystone (4. März 2021)

Ein Quad-Fahrer in England stürzte in eine rund 18 Meter tiefe Bergsenkung gestürzt – und überlebte. Wie ein Team der Bergrettung mitteilte, konnte der Mann bei dem Vorfall in der Nähe von Barrow-in-Furness (Grafschaft Cumbria) in Nordwestengland mithilfe von Seilen gerettet werden.

Er sei mit Verletzungen an Rücken und Brust per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die BBC. «Der Untergrund hat einfach nachgegeben mit dem Gewicht des Kraftrads auf diesem speziellen Fleck und er wurde von der Bergsenkung verschluckt», zitierte der öffentlich-rechtliche Sender Grossbritannines einen Mitarbeiter der Rettungskräfte.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag. In der Region gibt es der BBC zufolge viele aufgegebene Eisenerzminen aus dem 19. Jahrhundert. Als Bergsenkung wird ein örtliches Absinken oder Einbrechen der Oberfläche in Folge von Bergbau bezeichnet.

Was ist ein Quad? Infos einblenden Gemäss dem ADAC ist ein Quad ist ein vierrädriges Kraftfahrzeug mit Sitzbank für zwei, selten auch drei Personen. Es gibt sie in unterschiedlichen Grössen und Motorisierungen. Der Name stammt aus dem Englischen und ist eine Verkürzung von «quadruplet», was Vierling bedeutet. Manche Quads werden auch als ATV bezeichnet. Diese Abkürzung steht für All Terrain Vehicle. Im Gegensatz zu Sport-Quads verfügen diese meist über einen Allradantrieb, sind deshalb geländegängig und besonders als Arbeitsgeräte geeignet. Eine weitere Bauform sind die sogenannten Side-by-Side-Vehicles (SSV). Hier sitzen Fahrer und Beifahrer wie im Auto nebeneinander (side by side) unter einem Dach. (red)

SDA/fal