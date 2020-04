Projektaufruf der Kunsthalle – Quarantäne-Kuratoren gesucht Sie wollten schon immer einmal eine Ausstellung konzipieren? Die Kunstinstitution im Löwenbräu macht genau das jetzt mit einem neuen Projekt möglich. Annik Hosmann

Aktuell ist der Raum im 3. Stock leer, bald soll er wieder bespielt werden: Ausstellungsraum in der Kunsthalle. Bild: Lucas Ziegler/zvg

Sind der Kunsthalle die Ideen ausgegangen in der Lockdown-Zeit? Kurz vor Ostern rief die Kunstinstitution per E-Mail «Freundinnen und Freunde der Kunsthalle» auf, eine eigene Ausstellung zu konzipieren und diese einzusenden: «Jeder Mensch ist ein Künstler! Und ein Kurator.»

Die Idee, das Publikum aufzurufen, seine eigenen Ausstellungskonzepte einzureichen und dann damit eine Schau zu gestalten, gab es schon länger, erzählt Kunstvermittlerin und Kuratorin Seline Fülscher am Telefon. «Die Aktion ist eine von mehreren, mit der wir unser Publikum vom Screen weglocken», sagt sie. In Teil 1 fragte die Kunsthalle auf Instagram unter anderem, welche vergangene Ausstellung die User nochmals sehen wollen. Eine der meistgenannten war die von Marianna Simnett aus dem vergangenen Jahr.

Ablenkung statt Didaktik

Es gehe um einen aktiven Austausch ­zwischen der Kunsthalle und den Besucherinnen und Besuchern, sagt Fülscher. Die Kunsthalle wolle mehr als eine reine Dienstleisterfunktion wahrnehmen. Auch aus diesem Grund hat sich das Team bewusst gegen eine Onlineausstellung entschieden. Man will etwas anderes bieten als die anderen. Deshalb also der Aufruf zum Kreieren der eigenen Ausstellung.

Bisher wurden zwölf Projekte eingereicht, darunter drei physische Modelle. Die Teilnehmer seien weniger Jungkuratoren oder professionelle Kunstschaffende als vielmehr kunstaffine Menschen – aus der ganzen Welt. So habe eine junge Grafikerin aus Istanbul ein Konzept eingereicht, ein älterer Herr aus Italien, und eine Projektidee kam aus Argentinien. «Ich war fast ein wenig perplex, wir haben nicht erwartet, dass die Resonanz so gut sein wird», sagt Fülscher. «Gut» bezieht sich weniger auf die Quantität der Eingaben als auf die Qualität des Feedbacks, das die Leute etwa auch über die sozialen Medien gaben.

«Wir wollen mit unserem Programm und somit auch bei dieser Aktion zeigen, dass Kunst etwas auslösen kann – und dass sie mehr ist als ein ­schönes Objekt zum Anschauen.» Seline Fülscher, Kunstvermittlerin und Kuratorin

Das Ziel der Aktion sei es, sagt Fülscher, den Besuchern ein lustvolles Experiment anzubieten, bei dem sie ihre Kreativität ausleben und die Autorität des Kurators hintergehen könnten. «Es geht dabei nicht um Didaktik, sondern um Selbstermächtigung.» Tatsächlich beschäftigt sich nur ein Konzept mit Corona.

Kunst ist nicht nur schön

Das Motto von Kunsthalle-Direktor Daniel ­Baumann, so sagt Kunstvermittlerin Fülscher, lautet: Die Institution darf sich selbst ein Bein stellen. Also: Man darf den Besucher auch herausfordern und überraschen. Fülscher sagt am Ende des Gesprächs nach langem Überlegen: «Wir wollen mit unserem Programm und somit auch bei dieser Aktion zeigen, dass Kunst etwas auslösen kann – und dass sie mehr ist als ein ­schönes Objekt zum Anschauen.»

Geplant sei, alle Modelle Ende Sommer zu zeigen (wann Kunstinstitutionen ihren Betrieb wieder aufnehmen können, ist noch offen). Klar aber ist: Die Ausstellung sei kein Wettbewerb, weil die Kunsthalle einfach keine Ideen habe.