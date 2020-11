Boom im Zürcher Buchhandel – Quartier-Läden verkaufen plötzlich stapelweise Bücher Vielen kleinen Buchhandlungen läuft das Geschäft seit Monaten ausserordentlich gut. Das steht den negativen Zahlen in der Branche entgegen. David Sarasin

Tanja Bhend von der Winterthurer Buchhandlung Buch am Platz bestellte während der Corona-Zeit ein Drittel mehr Bücher. Foto: Andrea Zahler

Die positive Stimmung ist auf den ersten Blick überraschend. Klingen tut sie in etwa so: «Es läuft seit einigen Monaten sehr gut. Besser als vergangenes Jahr.» Das sagte Ricco Bilger von der Buchhandlung Sec 52 im Kreis 5. Sein Laden sei nicht der einzige, dem es derzeit so ergehe.

Anfragen bei Zürcher Quartierbuchhandlungen zeigen: Auch sie konnten ihre Umsätze in den vergangenen Monaten steigern. «Unsere Verkaufszahlen liegen einen zweistelligen Prozentbereich über jenen des Vorjahres», sagt etwa Ruth Schildknecht, die Geschäftsführerin der Buchhandlung Nievergelt in Oerlikon.