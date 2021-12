Wasserrohrbruch in Dietikon – Quartiere ohne fliessend Wasser Am Dienstagabend ist in der Badstrasse in Dietikon offenbar ein Wasserrohr geborsten. Diverse Haushalte waren zwischendurch ohne Wasser.

Die Badstrasse in Dietikon ist des ausfliessenden Wassers wegen zwischenzeitlich gesperrt. Foto: PD

Am Dienstagabend fliesst gleich in mehreren Haushalten in Dietikon kein Wasser. Der Grund dafür ist schnell ausgemacht: In der Badstrasse (Nähe Stadthalle) klafft ein Loch in der Strasse – gefüllt mit Wasser. «Ein Wasserrohrbruch in einer Hauptleitung», bestätigt die Feuerwehr Dietikon auf Anfrage. «Noch wissen wir nicht genau, wie gross der Schaden und das Ereignis sind», sagt ein Sprecher. Klar ist, dass das auslaufende Wasser teils über Strassen fliesst und die Feuerwehr deshalb einzelne Strassen sperrt.

mcp

Fehler gefunden?Jetzt melden.