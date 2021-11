Mamablog: Ärger an der Kasse – Quengelware gehört verboten! Von wegen familienfreundlich: Kinder sind für Migros und Coop vor allem Mittel zum Zweck. Das bekommen Eltern Einkauf für Einkauf zu spüren. Deborah Stoffel

Danke, liebe Detailhändler: Der Lebensmitteleinkauf mit kleinen Kindern ist ziemlich nervenaufreibend. Foto: Getty Images

Als ich vor ein paar Wochen las, in der Migros solle das Alkoholverkaufsverbot fallen, liess mich das zunächst ziemlich kalt. An den meisten Standorten verkauft Migros Tochter Denner sowieso bloss ein paar Meter nebenan Wein und Hochprozentiges, die Migrolino-Shops tun es ebenso. Und dass es Gottlieb Duttweiler einst anders wollte, ist das heute noch relevant?

Das waren in etwa meine Gedanken. Aber dann las ich das Porträt eines trockenen Alkoholikers. Ein Spiessrutenlauf werde das Einkaufen nun für ihn, sagte er. Tatsächlich einkaufen ganz ohne Alkohol in Griffweite, wird fast nirgends mehr möglich sein. Suchtkranke in der Schweiz sind gefährdet. Der Entscheid, wenn er denn stehen bleibt, hat unklare soziale Folgen. Die Absicht der Migros-Spitze hat mir etwas in Erinnerung gerufen, nämlich, worum es dem Detailhandel letztlich geht: So viel wie möglich zu verkaufen. Spätestens seit den Siebzigerjahren sind Supermärkte für dieses eine Ziel optimiert, die Läden ein Labyrinth für Labormäuse, die man mit allen möglichen Mitteln zu manipulieren versucht. Auch über die Kinder.