Konflikt um Ukraine – Querschüsse auf allen Seiten Moskau und Kiew werfen einander vor, die Lage im Donbass anzuheizen. Die Nato sowie das US-Pentagon sahen zunächst keinen echten Abzug russischer Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine. Frank Nienhuysen

Ein von Kugeln durchlöchertes Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin an einer Frontlinie in der Region Luhansk. Foto: Vadim Ghirda (Keystone)

Der Spannungsabfall dauerte nur kurz, die Hoffnung, jetzt würde fürs Erste nur geredet und keineswegs geschossen. Am Donnerstag klangen die Nachrichten schon wieder etwas anders, besorgniserregender, auch rhetorisch. Die Lage an der Frontlinie im ostukrainischen Donbass habe sich «deutlich verschärft», erklärte ein Polizeisprecher der von Separatisten kontrollierten sogenannten Volksrepublik Luhansk. Bewaffnete Kräfte der Ukraine hätten an nur einem Tag fünfmal auf ihr Gebiet geschossen.