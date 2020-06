28 Neu-Infizierte, 1 Toter – R-Faktor im Kanton Zürich auf 1,75 gestiegen Die Zahl der Infizierten nimmt täglich zu. Die Zürcher Gesundheitsdirektion will eine neue Welle nicht mehr ausschliessen und warnt vor weiteren «Superspreading-Events». Besorgniserregend ist der Reproduktionsfaktor. Pascal Unternährer

Die wiedereröffneten Clubs sind Ansteckungsherde, wie die steigenden Infiziertenzahlen zeigen. Archivfoto: Reto Oeschger

Die Kurve steigt wieder an. Von gestern Nachmittag bis heute Dienstagnachmittag sind im Kanton Zürich 28 Personen positiv aufs Coronavirus getestet worden, wie aus dem neusten Lagebulletin der Zürcher Gesundheitsdirekion (GD) hervorgeht. Das sind so viele wie seit Ende April nicht mehr.

Zudem wurde bekannt, dass schon am Vortag eine weitere Person an den Folgen von Covid-19 gestorben ist, womit die Zahl auf 131 gestiegen ist. Zwölf Personen (+2) sind hospitalisiert, keine muss beatmet werden (-1). Die Zahlen der Menschen in Isolation und Quarantäne werden von der GD derzeit nicht aktualisiert.

Virus verbreitet sich wieder stärker

Dafür hat sie den Reproduktionsfaktor (R-Faktor) gemäss ETH publiziert. Am 20. Juni dürfte er im Kanton Zürich bei 1,75 gelegen haben, heisst es. Der Faktor beschreibt, wie viele Personen von einer infizierten Person im Durchschnitt angesteckt werden.

Alle Werte über 1 bedeuten, dass sich das Virus wieder stärker ausbreitet. Ziel ist stets, einen Wert unter 1 zu erreichen. Zwischen der zweiten Märzwoche und Mitte Juni betrug der R-Faktor schweizweit 1 oder weniger. Deshalb ist der Wert von 1,75 besorgniserregend.

Contact Tracing «stark gefordert»

Gemäss Gesundheitsdirektion ist das Contact Tracing aufgrund der höheren Fallzahlen «stark gefordert». Eine Welle von Neuansteckungen könne «nicht ausgeschlossen werden».

Und: «Das Auftreten weiterer Superspreading-Events würde dies beschleunigen.»