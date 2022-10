Angriff in Lausanne – Rabiate Frau geht mit Gasbrenner auf Hotelangestellte los In einem Lausanner Hotel hat eine Frau eine Rezeptionistin angegriffen und verletzt. Die mutmassliche Täterin sei am Vortag der Räumlichkeiten verwiesen worden, worauf sie dem Personal gedroht habe.

Laut Westschweizer Medien soll es sich um das Swiss Wine Hotel bei der Bessières-Brücke in Lausanne handeln. Foto: VQH

Die Rezeptionistin eines Lausanner Hotels ist am Mittwoch mit einem Gasbrenner angegriffen worden. Die mutmassliche Täterin war am Vortag aus dem Hotel gewiesen worden und hatte Drohungen ausgesprochen.

Der Angriff ereignete sich in einem Hotel in der Nähe der Bessières-Brücke in der Nähe des historischen Zentrums der Waadtländer Hauptstadt. Die Angestellte wurde mit einer Ambulanz in Spital gebracht. «Ich habe sie weggehen sehen. Sie war sehr schockiert. Sie weinte», sagte Eric Fassbind, der Direktor des Hotels gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, Er bestätigte damit eine Meldung des Nachrichtenportals 24heures.ch.

Die Polizei gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen zum Vorfall. Laut Zeugenaussagen verwendete die Frau bei ihrer Attacke einen Gasbrenner, wie er in der Küche benutzt wird.

«Manchmal stürzt sie sogar beim Mitagessen herein – nicht nur bei uns.» Eric Fassbind, Hoteldirektor

Er sei beim Angriff nicht zugegen gewesen, sagte Hoteldirektor Fassbind. Die Täterin sei bereits zuvor schon heimlich in das Hotel eingedrungen. «Sie kommt durch eine Notausgangstür herein, lungert auf den Etagen herum, schläft manchmal in einem Treppenhaus oder stürzt sogar beim Mittagessen herein», sagte Fassbind «Und nicht nur bei uns».

Am Dienstag hatte das Hotelpersonal die Frau gepackt und aus den Räumlichkeiten befördert. Der Ton sei dabei schärfer geworden und die Person habe Drohungen gegen die Rezeptionistin ausgesprochen. «Es wurde ein Foto gemacht und am Mittwoch der Polizei übergeben», erklärte der Hoteldirektor.

SDA/step

