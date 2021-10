Ein Velo reist nach Afrika – Rabos kurze Freude über das Mountainbike aus Winterthur Velafrica bringt ausgediente Velos aus der Schweiz nach Afrika. Wir begleiteten eines auf seinem Weg aus dem Kanton Zürich nach Burkina Faso. Emil Bischofberger

Stolzer Besitzer – leider nicht für lange: Rabo Abdoul Ghani, nachdem er sein neues Mountainbike bei der Velafrica-Station in Ouagadougou abgeholt hat. Foto: PD

Happy Ends enden in Hollywood mit der letzten Filmaufnahme, im echten Leben aber nicht. Und so verzögert sich das Happy End dieser Geschichte um ein paar Monate – und Rabo Abdoul Ghani fährt in diesen ersten Wochen des neuen Schuljahres in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, auf dem Gepäckträger seiner Schwester zur Schule.

Gedacht war das anders.

Die Velospender

Niemand wollte das Velo der Grossmutter: Deshalb spenden die Serenas das Mountainbike an Velafrica. Foto: Urs Jaudas

Hier kommen Manuela und Marco Serena ins Spiel. Beim Ehepaar aus Winterthur stand seit einiger Zeit ein Velo unbenutzt im Keller. Sie hatten es darum fotografiert und online ein Verkaufsinserat geschaltet. Nur: Es meldeten sich keine Interessenten. Als die Serenas von Velafrica erfuhren, fanden sie bald Gefallen an der Idee, dem Mountainbike, das einst Marco Serenas Grossmutter gefahren war, so ein weiteres Leben zu schenken.