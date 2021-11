Brutaler Überfall im Kanton Jura – Räuberbande hält Familie als Geisel und stiehlt Gold

Brutaler Überfall im Kanton Jura – Räuberbande nimmt Chef und Familie als Geiseln Sechs Kriminelle nahmen in Bassecourt einen Firmenchef und dessen Familie als Geiseln und raubten im Unternehmen Gold. Sie konnten fliehen.

Die jurassischen Behörden haben nach dem Überfall in Bassecourt eine Untersuchung eingeleitet. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone/Symbolbild)

Ein dreister Überfall ereignete sich am Mittwochabend im jurassischen Ort Bassecourt. Sechs Verbrecher nahmen einen Firmenleiter und seine Familie als Geiseln und stahlen im Unternehmen Gold. Nach der Tat flohen sie nach Frankreich, wobei sie eine Sperre an der Grenze im jurassischen Lucelle durchbrachen.

Die Täter nahmen ihre Geiseln am frühen Abend, wie die Staatsanwaltschaft Jura am Donnerstag mitteilte. Unter Waffendrohung mussten sich der Direktor und seine Angehörigen zum Firmensitz begeben.

Dort stahlen die Geiselnehmer Gold, dessen Menge Gegenstand von Ermittlungen ist. Während des Raubs hielten die Täter ihre Geiseln in einem vor der Firma abgestellten Auto fest. Anschliessend ergriff die Bande mit den Geiseln in drei Autos die Flucht. Die Familie und den Unternehmenschef liessen sie in deren Auto in einem Wald bei Bourrignon im Kanton Jura zurück.

An der schweizerisch-französischen Grenze durchbrach die Bande bei Lucelle mit ihren zwei Fluchtautos eine Sperre. Dabei wurde ein Polizist leicht am Bein verletzt. Die Fluchtfahrzeuge wurden später ausgebrannt in der französischen Region von Belfort gefunden. Die jurassische Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

SDA/fal

