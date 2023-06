Missbrauchsvorwürfe gegen Till Lindemann – Rammstein schliessen «Casting Director» aus – und schalten Anwälte ein Nach den Anschuldigungen gegen Till Lindemann hat die Band eine Kanzlei beauftragt. Alena M., die für den Sänger Frauen rekrutierte, wurde laut Berichten aus dem Umfeld verbannt. Laura Hertreiter

Rammstein-Sänger Till Lindemann werden Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Foto: PD

Rammstein haben eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, um die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann prüfen zu lassen. Diese Zeitung hatte am Freitag von schweren Vorwürfen berichtet, die ihm mehrere Frauen machen. Demnach sollen Fans für Sex mit dem Sänger gecastet worden sein, im Internet und auf den Konzerten. Einige von ihnen werfen ihm Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vor. Die Band hat nun einen Sprecher angeheuert, der eine Berliner Kommunikationsagentur leitet. Aus dem Rammstein-Umfeld ist zu vernehmen, dass ausserdem eine Kanzlei beauftragt wurde, um die Vorwürfe überprüfen zu lassen.



Dafür seien siebenseitige Fragenkataloge vorbereitet worden, die mit zahlreichen an der Tournee beteiligten Mitarbeitern durchgearbeitet werden sollen. Auch Befragungen per Mail, die das Management direkt nach den Tweets mit Vorwürfen einer Konzertbesucherin vor zwei Wochen in Vilnius versendet hat, sollen in die Untersuchung einfliessen. Mit Ergebnissen ist laut der Kanzlei, deren Name nicht bekannt werden soll, bereits bis zur kommenden Woche zu rechnen. Diese Geschwindigkeit wäre für eine Ermittlung dieser Grössenordnung erstaunlich.

In die «Row Zero» dürfen künftig nur noch einzelne Personen



Zudem soll Alena M. von den vier Rammstein-Konzerten in München ausgeschlossen worden sein, die von Mittwochabend an stattfinden. Das berichten mehrere deutsche Medien. Die gebürtige Russin rekrutiert laut Recherchen Frauen in den sozialen Netzwerken für Treffen mit Lindemann, in denen es auch um Sex geht. Sie ist Rammstein-Fan, nennt sich auf Instagram «Casting-Director on tour with @till_lindemann_official» und ist seit 2019 mit der Band unterwegs. Auf Anfragen hat sie nicht reagiert. Ihr Ausschluss von den Veranstaltungen erfolgte offenbar kurzfristig: Am Montag postete Alena M. Aufnahmen aus der Münchner Innenstadt, das Hofbräuhaus bei Nacht.



Rammstein hatten am Tag nach der Veröffentlichung des Artikels ein Statement veröffentlicht. Darin schreiben sie, diejenigen, die Vorwürfe erhoben haben, hätten «ein Recht auf ihre Sicht der Dinge». Die Band habe aber ebenfalls das Recht, nicht vorverurteilt zu werden. Sie bitten, sich nicht an «öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art» zu beteiligen.



Die deutsche Familienministerin Lisa Paus hat am Dienstag gefordert, Besucherinnen von Rammstein-Events besser zu schützen. Nun ist aus dem Umfeld der Band zu hören, dass Sicherheitsvorkehrungen geplant sind. Zusätzlich zum Sicherheitspersonal sollen von nun an Awareness-Teams im Publikum sein, Aufsichtspersonen also, an die sich Menschen in Notlagen wenden können.

Und in der Row Zero, dem berüchtigten Bereich zwischen Bühne und erster Absperrung, dürfen sich künftig nur noch einzelne Personen aufhalten, zum Beispiel Mitarbeiter des Security-Dienstes oder des Plattenlabels. In dieser Zone hatten viele der Frauen das Konzert verbracht, die für Treffen mit Lindemann akquiriert worden sein sollen. Den Bereich abzuschaffen, wie es nun von einigen deutschen Politikerinnen und Politikern gefordert wurde, ist laut Tour-Mitarbeitern nicht möglich, da sie auch als Sicherheitszone mit strengen Regeln bei der spektakulären Feuer- und Pyroshow diene.



Die Aftershowpartys werde es weiterhin geben – denn die, heisst es aus dem Umfeld der Band, gehörten einfach zu Rammstein.





