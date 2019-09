Rap der guten Hoffnung

Es ist kurz nach zehn Uhr abends, als Bobi Wine mit grosser Wahrscheinlichkeit gegen das Gesetz verstösst. Er rumpelt mit seinem Geländewagen über Schlaglöcher, selbst wenn er wollte, könnte er hier am Rande der ugandischen Hauptstadt Kampala nicht schneller fahren als zehn Kilometer in der Stunde. Sein Jeep ist angemeldet und in Ordnung, Wine hat einen Führerschein, aber jetzt fängt er an zu singen. Von der Revolution, von einem neuen Uganda. «Wir sind Revolutionäre» – und der ganze Jeep singt mit, sieben Leute in drei Reihen.

Die Polizei könnte jetzt behaupten, dass in diesem Auto gerade ein illegales Konzert stattfinde, sie könnte Bobi Wine mitnehmen und ins Gefängnis stecken. So, wie sie es schon oft getan hat.

«Früher hätten wir hier im Auto Bier dabei gehabt und wären high gewesen», sagt Bobi Wine (37) am Steuer. Damals hat ihn die Polizei durchgewinkt, damals war er einer der bekanntesten Musiker in Uganda. Ein Rapper, der von schnellen Autos und schönen Frauen sang, und der Millionen Fans hatte, die Lieder von schnellen Autos und schönen Frauen hören wollten. Für das Regime hatte alles seine Ordnung, auch wenn Bobi Wine besoffen Auto fuhr.

Gegen die korrupte Elite

Die Dinge änderten sich, als er begann, über Präsident Yoweri Museveni zu rappen, dass dieser nach 33 Jahren an der Macht nicht mehr ans Volk denke, sondern nur noch daran, seine Familie mit Geld und Posten zu versorgen. Wine kandidierte schliesslich fürs Parlament und wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt. Nun will er Präsident werden, es mit der alten und korrupten Elite aufnehmen.

«Sie wollen nur alle ihre Reichtümer behalten, da spiele ich nicht mit», sagt Wine im Auto. Er fährt, tippt auf dem Handy herum, sucht nach der Adresse der Geburtstagsparty, zu der er will. Plötzlich stoppt ihn ein Soldat, an einer Stelle, die nur ein paar Hundert Meter entfernt vom Hauptquartier der Sondereinsatzkräfte der Armee liegt, in deren Zellen Wine im vergangenen Jahr vier Tage lang gefoltert wurde. Sie haben ihn mit einer Stahlstange geschlagen, bis er das Bewusstsein verlor. «Hey, Bobi», sagt der Soldat, der ihn gestoppt hat. Dann winkt er ihn durch.

Als Bobi Wine eingesperrt und gefoltert wurde, nahm die Welt zum ersten Mal Notiz von ihm. Politiker forderten seine Freilassung, die USA flogen ihn ein, um seine schweren Verletzungen zu behandeln. Der Bürgerrechtler Jesse Jackson überreichte ihm einen Preis für sein politisches Engagement. Wine freute sich über die Aufmerksamkeit, er sagt aber auch: «Wir Ugander haben lange darauf gewartet, dass wir Hilfe aus dem Ausland bekommen. Mittlerweile wissen wir: Ohne die Hilfe des Westens gäbe es diesen Diktator schon lange nicht mehr. Diese Länder sind Mittäter, sie interessieren sich nicht für Werte oder Menschen, sondern nur für Geschäfte.»

Jugendliche tragen seine T-Shirts in den Slums von Nairobi und den Townships von Südafrika.

Ein paar Sätze, die ihn für das Regime zu einer Bedrohung gemacht haben. Und zu einem Vorbild für die Jugend in ganz Afrika. Sie tragen seine T-Shirts in den Slums von Nairobi und den Townships von Südafrika. Bobi Wine ist dabei, das zu werden, was es in Afrika schon lange nicht mehr gab: ein pan- afrikanischer Held.

Nirgends auf der Welt sind die Menschen so jung, nirgends die Führer so alt, und nirgends klammern sie sich so sehr an die Macht. Warum gibt es nicht mehr Rebellion, mehr Aufstand angesichts der grossen Ungerechtigkeiten? Warum begehrt die Jugend nicht auf? Gewehrkugeln sind die eine Antwort. Die Tradition eine andere.

«Ich bin nicht der Erlöser»

«Ein altes Auge sieht besser», lautet ein Sprichwort in Uganda. Solche Weisheiten bekommen die Kinder in Afrika eingetrichtert. Respektiert das Alter, das ist eine der wichtigsten Regeln. Sie schafft Zusammenhalt, trägt aber auch dazu bei, dass viele Diktatoren regieren können, bis sie sterben. «Ein Regime, das 33 Jahre an der Macht ist, hat Angst vor einer Bewegung, die es zwei Jahre gibt», sagt Bobi Wine und lacht. Es ist der Morgen nach der Fahrt im Jeep. Er steht auf einem Podium in seinem Garten, vor ihm etwa 1000 Gäste, die dabei sein wollen, wenn er erklärt, bei der Präsidentschaftswahl 2021 anzutreten.

Die Hotels haben ihm mal wieder abgesagt, er fand in ganz Kampala keinen Saal, den er mieten konnte. Also nimmt er sein Privathaus, ein kleines Anwesen auf einem Hügel, zweistöckig und mit ein paar mediterran anmutenden Säulen, die in Afrika schwer in Mode sind. Ein Garten voller Palmen und Rebhühnern. «Es gibt auf der Welt nur wenige politische Bewegungen, die so schnell an Momentum gewonnen haben», sagt Bobi Wine am Mikrofon.

Wie seine Truppe kleidet er sich meist komplett rot.

Am Abend zuvor hatte Wine die Kleiderordnung festgelegt: schwarzer Anzug, rote Krawatte. Er selbst trägt fast immer ein Béret, wie es andere selbsternannte Revolutionäre vor ihm taten: die Black Panther, Che Guevara. Und wie seine Truppe kleidet er sich meist komplett rot, also rote Kappe, rote Krawatte, roter Overall – was nicht nur positive Assoziationen auslöst, weil er damit auch an einen Milizenführer erinnert, und davon gab und gibt es in Uganda oder in den Nachbarländern Kongo und Südsudan genügend. Statt Musik und Hoffnung verbreiten diese meist nur Tod und Terror.

Wine sagt, er wolle nur eine korrupte Clique von der Macht vertreiben. Die Menschen jubeln, als er seine Kandidatur bekannt gibt. Er macht dabei ein Gesicht, bei dem nicht klar wird, ob er den Jubel gut findet oder nicht. «Ich bin nicht der Erlöser», ist ein Satz, den er immer wieder sagt.

Nur sehen das viele eben anders. «Er ist unser Präsident», sagen die Jungs auf der Strasse in Kamwokya, einem Slum in der Hauptstadt Kampala, die zu den schönsten Städten Afrikas gehört. Seit der britischen Kolonialzeit sitzen die Reichen hier auf den Hügeln. Den Armen bleiben die oft sumpfigen Täler und Mulden.

Eine harte Jugend

In Kamwokya ist Bobi Wine als Robert Kyagulanyi aufgewachsen. Wine ist der Künstlername, den er sich gab, weil er eben Wein mag. Letztlich nennt ihn jeder hier «Bobi», jeder kennt die Stationen seiner Jugend, zeigt die kleinen Hütten und Bruchbuden, in denen er seine Kindheit verbrachte. Der Vater hatte vier Frauen und 34 Kinder. Eine liebevolle Kindheit, sagt Bobi Wine, aber auch hart, weil es nie reichte, um alle satt zu bekommen.

In Wines Wohnzimmerregal stehen ein gutes Dutzend Preise. Manche für seine Musik, viele für sein politisches Engagement. Meide die Politik und arbeite, das habe ihm die Mutter immer gesagt. Er war ein guter Schüler, schaffte es auf die Makerere-Universität, eine der berühmtesten Universitäten in Afrika. An den Wochenenden schnitt er in einem kleinen Salon Haare und schrieb seine ersten eigenen Lieder. Mit Mitte 20 wurde er zum Star, ein Rastafari, der viel trank, kiffte und sich nur für sich selbst interessierte.

Wine sagte: Geht zur Schule, um den Rest kümmere ich mich.

«Mit 24 Jahren habe ich mir einen Cadillac gekauft», erzählt Wine, «den ersten seiner Art in Ostafrika, krasse Felgen, laute Anlage, ich war auf dem Gipfel der Welt. Ich habe mit meinem neuen Baby einen Nachtclub besucht. Ein junger Mann in meinem Alter kam auf mich zu, hielt mir eine Waffe hin und verprügelte mich brutal.» Der Mann arbeitete für den Geheimdienst, sagte ihm, er solle nicht so angeben und verschwinden. «Seine Botschaft war: Wir entscheiden hier, wer erfolgreich ist, wir entscheiden, wer glücklich ist.»

Danach, sagt Wine, veränderte er sich. Seine Texte wurden politischer, die Fans waren irritiert. Sie wollten von schönen Frauen und schnellen Autos erzählt bekommen. Er gab Interviews, erklärte seinen Wandel – und wurde noch erfolgreicher.

Auf einer kleinen Freifläche im Slum von Kamwokya steht Peter Oburo und erzählt von Bobi Wine. «Er ist zu uns gekommen und hat gesagt, dass es so nicht weitergeht, dass wir uns zusammenreissen müssen.» Hinter Oburo arbeiten Mechaniker an einem Auto. «Früher war hier eine No-go-Zone. Wir hingen herum und kifften und hörten Musik. Wir hatten keinen Bock auf Zukunft, weil wir glaubten, dass da keine für uns ist.» Doch dann habe Wine gesagt: Geht zur Schule, um den Rest kümmere er sich. Er baute ein paar Gebäude, in die dann Imbissbuden und Friseure zogen, und er liess eine Autowerkstatt einrichten.

Moderator des Wandels

Im Wohnzimmer holt Bobi Wine zum Vortrag aus: «Die Jugend in Uganda ist eine Erste-Welt-Generation, die in einem Dritte-Welt-Land festsitzt. Deshalb ist es für uns so schmerzvoll, zu sehen, wie Afrika und Uganda darniederliegen, obwohl es doch so ein grenzenloses Potenzial gibt.»

Ein paar Meter entfernt sitzt Barbara Kyagulanyi auf dem Teppich, Bobi Wines Frau. Sie erzählt von dem Tag, an dem ihr Mann in den Folterkammern verschwand. Ob sie Angst hat? «Ja, jeden Morgen. Aber dann denke ich: Was kann mehr kommen?» Sie erzählt von dem Misstrauen und der Angst, die sich in die Familie fressen, von der Tochter, die im Kindergarten nicht mehr mit einem anderen Mädchen spricht, weil sie glaubt, dass sie eine Spionin sei. «Wir lassen unsere vier Kinder alles miterleben, es geht ja gar nicht anders. Wir können die Realität nicht fernhalten. Aber das Positive überwiegt.»

Ein paar Meter daneben ist Bobi Wine schon wieder am Handy, spricht über neue Koalitionen, sucht nach Verbündeten. Seine Kritiker sagen, so einer könne doch nicht die Verantwortung für ein ganzes Land übernehmen.

Er sagt immer wieder: «Ich bin nur der Moderator des Wandels, nicht der Auslöser. Uganda wird sich nur ändern, wenn wir uns alle ändern.»