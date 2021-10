Zweistündige Party im Test – Rapid Rave – die gesündere Version von Clubbing Im Winterthurer Club Salzhaus findet einmal im Monat ein zweistündiger Event statt. Das Konzept: sich richtig austanzen und am nächsten Tag trotzdem fit sein. Hanna Fröhlich

Fünf Minuten vor Schluss kündigt hinter dem DJ eine Uhr den Endspurt an. Foto: Hanna Fröhlich

Clubben am Wochenende macht Spass. Hat aber seine Folgen. Die Clubs öffnen meistens erst sehr spät, und so kommt die Tanz- und Ravestimmung auch erst oft in den frühen Morgenstunden auf. Dann sind die Menschen auf dem Dancefloor eine wogende Menge, die sich rhythmisch zum Technobeat bewegt. Das zu erleben, ist auf jeden Fall etwas Schönes. Der Tag danach aber ist eine Tortur. Während Hinz und Kunz den sonnigen Sonntag am See verbringen, liegen Club-Gängerinnen den ganzen Tag im Bett, um den verpassten Schlaf nachzuholen.

Die Lösung: «Rapid Raves». Wie der Name schon sagt, ist das ein schneller Tanz. Das Salzhaus Winterthur veranstaltet seit drei Jahren einmal im Monat einen solchen «Rapid Rave». An einem Mittwoch von 21 bis 23 Uhr. «Zwei Stunden, keine Sekunde mehr, keine Sekunde weniger, laden wir zum treibenden Rave. Und am Donnerstag auf der Matte stehen, als wäre nichts gewesen», heisst es im Programm. Am nächsten Morgen topfit sein und sich sogar noch sportlich betätigt zu haben, ohne sich dafür im Fitnesscenter an einem verschwitzten Sportgerät abmühen zu müssen – das hört sich nach einem Traum an. Nichts wie hin also.