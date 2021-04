Schweizer und Secondos aus dem Balkan – Rapper Milchmaa rechnet mit allen ab Aus dem Nichts hat der Zürcher Gymi-Lehrer Goran Vulović ein wuchtiges Mundart-Rap-Album vorgelegt. Seine poetischen Zeilen dringen so weit vor, dass sie wehtun. Tim Wirth

Er hat der Schweiz etwas zu sagen: Goran Vulović alias Milchmaa. Foto: Silvan Tomaschett

Acht Jahre sind vergangen, seitdem es Goran Vulović mit seinem Album «-ić» bis ins Studio von «Aeschbacher» geschafft hat. Er, der Sohn serbischer Einwanderer, wurde mit seinem Integrations-Rap zum Exponat eines Balkan-Secondos. Nicht nur damit rechnet er jetzt ab. In «-muat» geht Gymi-Lehrer Vulović tief zurück in seine Kindheit, prangert die seelische Armut der Schweiz und die scheinheilige Balkandiaspora an und zeigt vor allem, wozu Schweizer Rap fähig sein kann. Nämlich Bilder erzeugen und Themen mit einer Dringlichkeit ansprechen, sodass es einen friert, und diese mit Beats zu hinterlegen, welche die Wirkung wie eine Droge multiplizieren.