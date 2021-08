Ersatz für Palmöl – Raps ist leider auch bei den Schädlingen beliebt Die Nachfrage nach Rapsöl nimmt stetig zu. Allerdings ist der Anbau dieser Pflanze herausfordernd. Wir begleiteten einen Rapsbauern dabei. Hélène Arnet

Ende Juli, Erntezeit in Wettswil. Hanspeter Baur mäht und drescht das Feld seiner Cousins. Er hat nahezu einen Totalausfall zu verzeichnen. Foto: Sabina Bobst

Erinnern Sie sich, wie im Mai die leuchtend gelben Rapsfelder häufiger zu sein schienen als in den Vorjahren. Und schöner zu blühen schienen als je? Vielleicht hatte das damit zu tun, dass wir in der Corona-Tristesse empfänglicher waren für diesen Anblick. Vielleicht auch damit, dass der Rapsanbau in den letzten Jahren tatsächlich zugelegt hat.

Im Frühling eine Augenweide: Die Anzahl Rapsfelder nimmt zu (hier aufgenommen in der Nähe des Zürcher Katzensees.) Foto: Boris Müller Gelber geht eigentlich nicht. Foto: Boris Müller Raps gehört zu den Kreuzblütengewächsen und ist mit der Steckrübe verwandt. Foto: Boris Müller

In den letzten zwanzig Jahren stieg der Anbau im Kanton Zürich von 1600 auf 2320 Hektaren. Und der Trend hält landesweit an, wie der Schweizerische Verband der Getreideproduzenten (SGPV) im Juni meldete. Warum das so ist, erzählt uns Hanspeter Baur, Ackerbaustellenleiter aus Wettswil im Säuliamt.