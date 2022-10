Kein Zutritt für Weisse – Rassismusposse bringt Theater in Not Eine Gruppe dunkelhäutiger Künstler besetzt ein Zürcher Theater und wirft der Leitung Rassismus vor – obschon eine der Leiterinnen selber dunkelhäutig ist. Niemand getraut sich, durchzugreifen. Rico Bandle

Antirassismus durch Ausschluss von Weissen: Aushang am besetzten Theaterhaus Gessnerallee. Foto: Michele Limina

Es war ein bejubelter Neuanfang. Drei junge Frauen übernahmen 2020 die Leitung des Theaterhauses Gessnerallee in Zürich. Das zentral gelegene Kulturlokal sollte in Zukunft ganz im Zeichen von Inklusion, Gleichstellung und Toleranz stehen. Es wurde eine genderneutrale Toilette eingeführt, ein Rückzugsraum für Flinta (Frauen, Lesben, Intersexuelle…), das Publikum wird am Eingang darauf hingewiesen, dass keinerlei Diskriminierung geduldet wird, und an jeder Clubveranstaltung ist ein Awareness-Team unterwegs, an das man sich wenden kann, sollte es trotzdem zu Diskriminierung oder Belästigung kommen.