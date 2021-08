Kolumne Seiler Ratatouille – Ratatouille des Lebens Ein Gericht, das einen in seinen Grundfesten erschüttern kann: Ratatouille (und bitte sagen Sie nicht «Eintopf»). Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Reinhard Hunger

Gutes Essen hat Charakter. Die Kunst, es zuzubereiten, besteht darin, die Bestandteile in idealer Weise miteinander zu verbinden, ihren Eigengeschmack zu präzisieren und Kombinationen herzustellen, die von innerer Harmonie getragen werden.

Tomaten und Basilikum sind so ein harmonisches Paar. Ich kann jetzt, in der Erntezeit reifer Tomaten, nicht genug davon bekommen. Mozzarella passt dazu, klar, wobei ich gereiften Mozzarella bevorzuge, also Käse, der das auf der Packung empfohlene Ablaufdatum um mindestens zehn Tage überschritten hat. Die Süsse der Tomaten, veredelt vom Katalysator der darüber gestreuten Salzflocken, die schwefelige Würze des Basilikums, der säuerliche Schmelz der Mozzarellastücke – es braucht nicht viel, um eine ideale Mahlzeit herzustellen.