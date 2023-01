Grosseinsatz in Adliswil – «Das Hexenhaus» steht in Flammen An der Sonnenbergstrasse brennt ein leerstehendes Einfamilienhaus. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. In der Nachbarschaft wundert man sich nicht über den Vorfall. Luzia Nyffeler Markus Hausmann

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Adliswil und Kilchberg-Rüschlikon kämpften gegen das Feuer an der Sonnenbergstrasse. Video: Moritz Hager/Fabienne Sennhauser

In der Nähe der katholischen Kirche in Adliswil ist am frühen Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie Kenneth Jones, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage sagt, steht ein Einfamilienhaus an der Sonnenbergstrasse in Flammen. Der Rauch verbreitet sich weiträumig und zieht durch das ganze Dorf. Die Feuerwehren von Adliswil und Kilchberg-Rüschlikon sind mit zwei Autodrehleitern vor Ort. Von Verletzten werde zurzeit nicht ausgegangen.

1 / 3 Das Einfamilienhaus an der Sonnenbergstrasse stand am Donnerstagabend in Vollbrand. Foto: Moritz Hager

Ursprünglich waren die Einsatzkräfte wegen einer starken Rauchentwicklung ausgerückt. Diese wurde offenbar von einem Elektrokasten ausgelöst. Deshalb wurde die EKZ aufgeboten, sie sollte den Strom abstellen. Wie es zum Brand gekommen ist, ist noch nicht bekannt.

«Jugendliche machten Mutproben»

Wie Anwohner vor Ort berichten, ist das Einfamilienhaus schon seit mehreren Jahren weitgehend unbewohnt. Die Besitzer seien nur sehr selten ein- und ausgegangen. Den Kontakt zur Nachbarschaft hätten sie gemieden. «Den Garten liessen sie total verwildern», sagt eine Nachbarin. Die Frau erzählt zudem, dass sich zuletzt häufig Jugendliche und Schulkinder im Gebäude aufgehalten hätten. «Sie nannten es Hexenhaus und machten hier Mutproben.» Auch hätten sie Gegenstände aus dem Haus entwendet.

Der Polizei seien die Vorfälle gemeldet worden. Dass nun ein Brand die Liegenschaft zerstört, überrascht die Anwohnenden nicht. «Ich habe schon lange gedacht, dass hier irgendwann so etwas passiert», sagt ein Mann.

Weitere News aus Adliswil

Luzia Nyffeler schreibt seit 2022 über die Region Zürichsee. Zuvor war sie mehrere Jahre bei RADIO TOP in Winterthur tätig. Sie hat die Lehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule Thurgau gemacht. Mehr Infos Markus Hausmann arbeitet seit 2015 bei Tamedia und schreibt über das Geschehen am Zürichsee und im Sihltal. Er hat Journalismus und Kommunikation studiert. Mehr Infos @m_huusmaa

Fehler gefunden?Jetzt melden.