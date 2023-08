Raumsonde Chandrayaan-3 – Ganz Indien schaut zum Mond – Sonde soll in Kürze landen Vor vier Jahren hatte die Nation schon einmal versucht, eine Rakete zum Mond zu schicken. Die Mission scheiterte. Gelingt heute kurz nach 14.30 Uhr die Landung? Die Mondmission im Livestream. UPDATE FOLGT

Nach dem gescheiterten Versuch einer Mondlandung vor vier Jahren hofft Indien darauf, am Mittwoch sanft auf dem Erdtrabanten zu landen. «Die Mission läuft nach Plan», schrieb die indische Weltraumbehörde ISRO am Dienstag auf Twitter-Nachfolger X. Die wichtigsten Fragen zur Mondmission.

Wann und wo soll die Sonde landen?

Die unbemannte Rakete mit der Sonde Chandrayaan-3 war am 14. Juli von der südindischen Insel Sriharikota ins All gestartet und hat rund 360’000 Kilometer im Weltraum zurückgelegt.

Die unbemannte Rakete mit der Sonde Chandrayaan-3 war am 14. Juli von der südindischen Insel Sriharikota ins All gestartet. Foto: Aijaz Rahi (AP/Keystone)

Nach Plan soll die Sonde heute um 18.04 Uhr indische Ortszeit (14.34 Uhr MEZ) landen. Es sieht momentan nicht danach aus, dass das Landedatum noch kurzfristig verschoben wird. Offenbar herrschen beste Bedingungen auf dem Mond. «Chandrayaan» bedeutet «Mondfahrzeug» auf Sanskrit.

Die Mondsonde brauchte deutlich länger zu dem Erdtrabanten als etwa die bemannten Apollo-Missionen der USA in den 1960er- und 70er-Jahren. Dafür sind die Kosten der indischen Mission mit umgerechnet etwa 66 Millionen Euro deutlich geringer als in anderen Ländern.

Was will Indien mit der Mission erreichen?

Mit der unbemannten Mission will Indien die kaum untersuchte Südseite des Mondes rund zwei Wochen lang erforschen. Ein erster Versuch war 2019 misslungen. Bei der Mission krachte das Landemodul auf die Oberfläche des Erdtrabanten. Später teilte die Weltraumbehörde dem Parlament in Neu Delhi mit, während der Annäherung an den Mond habe es Probleme mit dem Bremsen gegeben.

Wem ist eine erfolgreiche Mondlandung bisher gelungen?

Eine sanfte Landung schafften bislang nur die USA, die Sowjetunion und China. Russland war am vergangenen Sonntag bei einer Mondmission gescheitert: Die Raumsonde «Luna-25» sei nach einer «ausserplanmässigen Situation» auf der Mondoberfläche aufgeschlagen und habe aufgehört zu existieren, hatte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos in Moskau mitgeteilt. Auch «Luna-25» sollte in der Nähe des Südpols landen.

Ein Überblick über die aktuellen Mondmissionen: Russland Der Start der Sonde Luna-25 am 11. August sollte die erste russische Mondmission seit fast einem halben Jahrhundert einläuten. Die Sonde schaffte es am 16. August in die Umlaufbahn des Erdtrabanten, stürzte dann aber drei Tage später auf die Mondoberfläche. Luna-25 sollte ein Jahr auf dem Mond bleiben und Bodenproben sammeln und analysieren. Der Chef der russischen Weltraumbehörde Roskosmos, Juri Borissow, machte die Unterbrechung des Mondprogramms im Jahr 1976 für den Absturz verantwortlich. Präsident Wladimir Putin will in der Raumfahrt künftig enger mit China zusammenarbeiten, da der Westen seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht mehr mit seinem Land kooperiert. China China will bis 2030 eine bemannte Mission zum Mond schicken und dort eine Weltraumbasis aufbauen. 2019 hatte die Volksrepublik als erstes Land eine Sonde auf der Rückseite des Mondes landen lassen. Ein Jahr später brachte ein chinesischer Mondroboter zum ersten Mal seit mehr als 40 Jahren Bodenproben zurück zur Erde. Jahrzehnte nach der Sowjetunion und den USA hatte China 2003 als drittes Land der Erde einen Menschen ins All geschickt. Peking investierte mehrere Milliarden Dollar, um den Vorsprung von Nasa und Roskosmos aufzuholen. USA Die Nasa plant mit Hilfe von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX für 2025 eine Mondlandung. Der Termin muss jedoch möglicherweise verschoben werden, weil das Landungssystem von SpaceX noch nicht einsatzbereit ist, zudem war eine SpaceX-Rakete im April bei einem ersten Test explodiert. Mit ihrer Mission Artemis 3 will die Nasa zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert wieder US-Astronauten auf den Mond bringen, darunter erstmals eine Frau und ein Afroamerikaner. Langfristig sollen die Mondmissionen der Nasa die Reise in Richtung Mars vorbereiten. Neue Konkurrenz Neue Technologien haben die Kosten für Raumfahrtmissionen gesenkt und den Weg ins All für weitere Staaten und private Unternehmen geöffnet. Südkorea schickte im Dezember 2022 erfolgreich eine Sonde in die Mondumlaufbahn, in den nächsten zehn Jahren soll eine Sonde auf dem Mond landen. Missionen anderer Länder sind hingegen bisher gescheitert: Eine Sonde der israelischen Organisation SpaceIL war 2019 abgestürzt, ebenso wie die japanische Sonde Hakuto im vergangenen April. Noch in diesem Jahr wollen unterdessen zwei private US-Unternehmen zum Mond fliegen.

