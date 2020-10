Corona-Fälle in Zürich – Reaktion auf hohe Fallzahlen – Kanton stockt das Contact-Tracing auf 100 am Samstag, 200 am Sonntag und 42 am Montag: Der Kanton reagiert auf die vielen positiven Corona-Tests.

Haben viel zu tun: Mitarbeiterinnen des Contact-Tracing-Teams. Foto: Urs Jaudas

Nur einmal war die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen bislang höher als an diesem Sonntag. Und das war am 21. März, kurz nach Beginn des Lockdown. Damals meldete die Zürcher Gesundheitsdirektion (GD) 208 bestätigte Fälle, nun waren es 200.

Insgesamt registrierte die GD übers Wochenende 300 neue Corona-Fälle. Diese grosse Zahl stellt das Contact-Tracing-Team des Kantons vor grosse Herausforderungen, da es nur auf 100 Neuinfektionen pro Tag ausgelegt ist. Trotzdem ist es laut einer Nachricht der GD gelungen, alle Neuinfizierten des Wochenendes per SMS zu kontaktieren.

Doch das Team stösst offenbar an seine Grenzen. Die Gesundheitsdirektion will es deshalb aufstocken: «Damit das Contact-Tracing eine steigende Zahl von Fällen bearbeiten kann, wird es weiter ausgebaut.» Um wie viele Personen das Team Zuwachs erhalten soll, kann ein GD-Sprecher auf Anfrage nicht beziffern. Klar sei nur, es brauche mehr Personal, dieses müsse nun laufend ausgebildet und rekrutiert werden. Aktuell umfasst das Contact-Tracing-Team des Kantons 250 Personen. Je 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in zwei Schichten.

Die Anzahl der positiven Tests verdoppelte sich in der vergangenen Woche von 2,6 auf 5 Prozent. Die Zahl der Hospitalisierungen im Kanton Zürich liegt aktuell bei 31, was einem ähnlichen Wert wie in den vergangenen Wochen entspricht.

sip