Champions League – Real gnadenlos effizient, Leão verzaubert Milan Der Titelverteidiger gewinnt auch das Rückspiel gegen Chelsea 2:0, Milan wirft Napoli aus dem Wettbewerb.

Der zweite Streich: Reals Doppeltorschütze Rodrygo muss den Ball beim 2:0 nur noch über die Linie drücken. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Natürlich wusste Thibaut Courtois ganz genau, dass die Sache noch nicht durch war. Was für eine Energie da frei werden kann an der Stamford Bridge im Londoner Stadtteil Fulham. Von 2014 bis 2018 stand der Goalie von Real Madrid noch bei Chelsea im Tor. Er gewann mit dem Nobelclub die Meisterschaft und den Cup. Und er bekam in dieser Zeit immer wieder mit, dass die Blues in ihrem Stadion auch Begegnungen drehen können, wenn niemand mehr an sie glaubt. Gegen Real Madrid hoffte Chelsea im Rückspiel des Viertelfinals in der Champions League auf einen solch magischen Abend, mit 40’000 Fans im Rücken, dir ihr Team trotz sportlicher Krise nach vorne peitschen würden.

Und für fast eine Stunde sah es tatsächlich nach einem solchen Abend aus, an dem die Engländer das 0:2 aus dem Hinspiel wettmachen können. Die Mannschaft von Frank Lampard startete mit Wucht in die Partie, erarbeitete sich viele Spielanteile und kam durch Kanté und Havertz zu Möglichkeiten. Die Madrider Defensive war vor allem zu Beginn überfordert vom Pressing, und immer wieder musste Real-Keeper Courtois retten. Am spektakulärsten tat er dies kurz vor der Pause, als er sich in einen Schuss von Cucurella warf.



Auch nach der Pause startete Chelsea stark. Doch der Londoner Offensivdrang eröffnete Real immer mehr Platz. Und die Spanier nutzten ihre Möglichkeiten schonungslos aus: Nach einem Konter machte Rodrygo zuerst viel Raum gut, passte auf Vinícius Júnior, dieser legte zurück auf Rodrygo, und der verwandelte.

1:0 hiess es nach 58 Minuten, 3:0 im Gesamtskore. Natürlich war da die Luft draussen, glaubte Chelsea nicht mehr an das Wunder – und erhöhte Real in der 80. Minute erneut durch Rodrygo auf 2:0. Goalie Courtois hatte in der letzten halben Stunde nicht mehr viel zu tun.

Milan wie zuletzt vor 16 Jahren

In Neapel durfte Milan dank einer beeindruckenden Abwehrleistung sowie einer famosen Torvorlage von Stürmer Rafael Leão jubeln. Der Portugiese sprintete mit dem Ball bei einem Konter über fast das ganze Spielfeld, liess drei Gegenspieler stehen und fand dann Offensivpartner Olivier Giroud. Der Franzose musste nur noch einschieben (43.).



Zuerst einen Penalty verschossen, dann doch noch getroffen: Olivier Giroud (r.) vollendet die spektakuläre Vorlage von Rafael Leão. Foto: Ciro Fusco (Keystone)

Routinier Giroud rehabilitierte sich mit dem Treffer für einen verschossenen Foulpenalty in der 22. Minute – Napoli-Goalie Alex Meret hatte den schwachen Versuch pariert. Die Gastgeber probierten zwar von der ersten Minute an mit einem Sturmlauf, das 0:1 aus dem Hinspiel wettzumachen. Doch mehr als zum späten Ausgleichstreffer von Victor Osimhen (93.) reichte es nicht mehr. Kurz zuvor hatte Neapels Dribbelkünstler Chwitscha Kwarazchelia einen Elfemter vergeben (82.).



Milan steht zum ersten Mal seit 2007 wieder unter den letzten vier der Königsklasse – damals holten die Norditaliener auch den Henkelpott. Im Halbfinal trifft das Team von Trainer Stefano Pioli auf den Sieger der Partie Inter Mailand gegen Benfica Lissabon. Inter hatte das Hinspiel in Portugal 2:0 gewonnen.





tmü/DPA

