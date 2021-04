Real Madrid – FC Barcelona – Real gewinnt den Clasico in der Sintflut Die Madrilenen entscheiden den Clasico gegen Barcelona unter strömenden Regen mit 2:1 für sich und sind wieder Tabellenführer. Thomas Schifferle

Barcelona und Real lieferten sich wie gewohnt einen harten Kampf. Foto: Juanjo Martin (Keystone/EPA)

Karim Benzema geizte vor dem Clasico nicht mit grossen Worten. Das sei das beste Spiel der Welt, sagte der Stürmer von Real Madrid. Das grösste Spiel wurde es dann nicht, aber es war spannend und intensiv, bis nach 94 Minuten das 2:1 von Real gegen den FC Barcelona feststand.

Damit hat sich der Kampf an der Tabellenspitze von La Liga weiter verschärft. Real ist, dank des Vorteils in den Direktbegegnungen, Leader vor dem punktgleichen Stadtrivalen Atlético und einen Punkt vor Barça. Atlético bietet sich am Sonntag die Chance, mit einem Sieg bei Betis Sevilla wieder vorzulegen.

La Liga, Resultate und Rangliste Infos einblenden Resultate Samstag: Real Madrid - FC Barcelona 2:1 (2:0). Getafe - Cádiz CF 0:1 (0:0). Athletic Bilbao - CD Alavés 0:0 (0:0). Eibar - Levante 0:1 (0:1). Rangliste 1. Real Madrid 30/66. 2. Atlético Madrid 29/66. 3. FC Barcelona 30/65. 4. Sevilla FC 29/58. 5. San Sebastian 29/46. 6. Betis Sevilla 29/46. 7. Villarreal 29/46. 8. Levante 30/38. 9. Celta Vigo 29/37. 10. Athletic Bilbao 30/37. 11. Granada 29/36. 12. Cádiz CF 30/35. 13. Valencia CF 29/33. 14. CA Osasuna 29/31. 15. Getafe 30/30. 16. Huesca 30/27. 17. Real Valladolid 29/27. 18. Elche 30/26. 19. CD Alavés 30/24. 20. Eibar 30/23.

Barcelona war an diesem Abend, als es ab der zweiten Halbzeit teilweise sintflutartig regnete, spielerisch überlegen, mit 67:33 Prozent lag es beim Ballbesitz klar vorne. Aber was ihm fehlte, war die Fähigkeit, sich entscheidend gegen die Madrider Defensive durchzusetzen.

Ein enttäuschter Lionel Messi im strömenden Regen. Foto: Manu Fernandez (Keystone(AP Photo)

Messi traf einmal mit einem Corner den Pfosten und Ilaix in letzter Sekunde die Latte. So war einzig Verteidiger Mingueza erfolgreich, als ihm nach einer Stunde der Anschlusstreffer gelang. Für Barça war es die erste Niederlage seit dem 5. Dezember und nach 17 Spielen mit 14 Siegen und 19 Toren von Messi.

Die Konterfussballer von Real hatten die Effizienz, die dem Gegner fehlte. Wenige wirklich gute Szenen in der Offensive genügten ihnen schon, um sich den Sieg zu sichern. Das erste Tor gelang Benzema mit einem herrlichen Hackentrick, und für das 2:0 in der 28. Minute sorgte Kroos.

