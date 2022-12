Die grössten Aufreger – Rebellion in der Mode – war da mal was? Skandalöse Outfits, Nacktheit, Rebellion: Einst bekam extreme Mode viel Aufmerksamkeit, heute wird alles einfach durchgewinkt. Was ist da passiert? Tanja Rest

Sie hat alles im Griff, den beistehenden Männern bleibt nur das Glotzen: Madonna im legendären Gaultier-Outfit 1991. Foto: AFP

Beginnen wir mit Madonna, warum denn eigentlich nicht. Cannes, Mai 1991, der ganz grosse Filmfestbahnhof zur Premiere ihres Tournee-Dokumentarfilms «Truth or Dare». Roter Teppich, die Herren im Smoking, die Damen im Abendkleid, gefühlt fünfhundert Fotografen. Madonna also erscheint. Lackschwarze Locken, glossroter Mund. Sie ist in ein Tuch aus schimmerndem Satin gewickelt, ungefähr so, wie sich unsereins die Wolldecke überwirft, wenn der Paketdienst klingelt und man gerade eher wenig anhat. Gewoge und Geschubse, Minuten verstreichen. Und dann, als Madonna auf der Treppe des Premierenpalasts oben angekommen ist: dreht sie sich um und lässt das Tuch von den Schultern gleiten.