Berufsverbot und Strafverfahren – Rechtsanwalt hinterging Frau im Rollstuhl

Berufsverbot und Strafverfahren – Berner Rechtsanwalt hinterging Frau im Rollstuhl Ein Anwalt aus der Region Biel schloss ohne Einverständnis einer Klientin einen Vertrag ab. Die hohe Versicherungssumme landete auf seinem Privatkonto. Hans Ulrich Schaad

Ein Anwalt aus der Region Biel hat einen Vertrag ohne Zustimmung der Klientin unterschrieben. Jetzt ermittelt die Justiz. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Präsident der Bernischen Anwaltsaufsicht hatte Mühe, die richtigen Worte zu finden. Er schrieb in seiner Verfügung von Ende März 2021 von einer so krassen Verletzung der Standespflichten, dass es schwierig sei, sich ein noch extremeres Beispiel vorzustellen. Deshalb erteilte der Präsident der Aufsicht einem Anwalt aus der Region Biel ein provisorisches Berufsausübungsverbot. Gleichzeitig eröffnete er das ordentliche Disziplinarverfahren.

Knapp fünf Monate später fiel der Entscheid in diesem Verfahren. Das Ergebnis war dasselbe: Der Rechtsanwalt erhält ein definitives Berufsverbot. Bei einem so ausserordentlichen Fall würde keine andere Sanktion in Betracht kommen. «Er hat seine Klientin auf der ganzen Linie im Stich gelassen», heisst es im Urteil. Statt ihre Interessen zu verteidigen, habe er auf seinen eigenen Profit geschaut.