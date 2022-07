Staatsfeind in Uniform – Rechtsextremer Offizier der Bundeswehr plante Anschlag Er verkleidete sich als Flüchtling, leugnete den Holocaust, hortete Waffen: Der 33-jährige deutsche Oberleutnant Franco A. wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Dominique Eigenmann aus Berlin

Das Gericht glaubte ihm nicht: Der suspendierte deutsche Offizier Franco A. während des Prozesses. Foto: Arne Dedert (AFP)

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird ein Angehöriger der Bundeswehr verurteilt, weil er einen Terroranschlag vorbereitete. Fünf Jahre nach seiner ersten Festnahme und nach fast 14 Monaten Prozess erklärte das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main am Freitag den Rechtsextremisten Franco A. der «Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat» und verschiedener Waffendelikte für schuldig. Der mittlerweile suspendierte Berufsoffizier und Vater von drei kleinen Kindern muss – falls das Urteil rechtskräftig wird – für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis.

In den vergangenen Jahren waren bei Bundeswehr und Polizei, den Hütern von Sicherheit und Rechtsordnung also, immer wieder rechtsextreme Netzwerke aufgedeckt worden. Franco A., der an einer französischen Militärakademie studiert hatte und im Elsass bei einer deutsch-französischen Einheit Dienst tat, gehörte zu einer Gruppe, die in ganz Deutschland rechtsradikale Elitesoldaten und -polizisten zusammenbrachte. Wie diese bereitete er sich im Geheimen auf einen gewalttätigen Umsturz vor, redete von Anschlägen gegen linke Politikerinnen und hortete Waffen, Munition und Sprengstoff.

Angeklagter redete sich ins Elend

Das Gericht tat sich lange schwer damit, Franco A. einzuschätzen. War der 33-Jährige ein rechtsextremer Fanatiker, der von Aufstand und Revolution nur schwadronierte? Oder zu einem Anschlag tatsächlich «fest entschlossen», wie es der ihm vom Generalbundesanwalt vorgeworfene Straftatbestand nach Artikel 96a voraussetzt?

Da Beweise für einen Terrorplan nicht vorlagen, gelangte das Gericht erst im Laufe der 37 Prozesstage zu einem eindeutigen Urteil. Franco A., der vor Gericht mit seinen langen Haaren und dem Vollbart nicht wie ein Neonazi, sondern eher wie ein derangierter rechtsradikaler Intellektueller wirkte, log wiederholt und verfing sich in seinem Wahn. Womöglich überzeugte er gerade durch seine Obsession, sich als völlig harmlos darzustellen, das Gericht am Ende von seiner Gefährlichkeit.

Sturmgewehr mit Zielfernrohr

Der Angeklagte konnte jedenfalls weder erklären, warum er auf dem Flughafen von Wien eine geladene Pistole versteckt hatte, noch warum er sich 2016 eine zweite Identität als syrischer Flüchtling zulegte – und als solcher sogar Sozialhilfe bezog. Vom Vorwurf, er habe als falscher Syrer ein Attentat begehen wollen, um Deutschland gegen die Flüchtlinge aufzuwiegeln, rückte der Bundesanwalt im Laufe des Prozesses zwar ab. Völlig unbegründet ist aber auch dieser Verdacht nicht.

Als wichtigste Indizien dafür, dass Franco A. Umsturzpläne nicht nur im Kopf wälzte, sondern als Terrorist auch in die Tat umsetzen wollte, wertete das Gericht sein Waffenarsenal und entsprechende Notizen. Er besass illegal mehrere Schusswaffen, unter anderem ein leistungsfähiges Sturmgewehr mit Zielfernrohr, dazu 1060 Schuss Munition und vier Dutzend Sprengkörper.

Feindeslisten, Macheten und 21 Handys

In seinen umfangreichen Notizen fanden sich Feindeslisten, auf denen hochrangige Personen wie der damalige sozialdemokratische Justizminister Heiko Maas, die damalige grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und die jüdische Rechtsextremismusexpertin Anetta Kahane figurierten. Letztere hatte Franco A. in Berlin auch bereits ausgespäht. Er betrachtete diese Personen als Feinde, weil sie die Einwanderung nach Deutschland befürworteten und aus seiner Sicht damit am Genozid am deutschen Volk mitwirkten.

Der Offizier war während des Prozesses auf freiem Fuss, wurde aber im Februar dieses Jahres erneut in Haft genommen. Er hatte eine Pause benutzt, um bei einem Bundeswehr-Kameraden in Strassburg Nazi-Devotionalien abzuholen. Bei einer Durchsuchung fanden sich zudem 21 Handys, 50 Prepaid-Karten, fünf Macheten und ein gefälschter Impfpass. Das Gericht fürchtete, Franco A. wolle sich dem Prozess durch Flucht ins Ausland entziehen.

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin

