Feuerwehreinsatz in Affoltern am Albis – Recyclinghof gerät in Vollbrand Beim Brand eines Recyclinghofes in Affoltern am Albis ist am frühen Mittwochmorgen grosser Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer ist am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen. Foto: BRK-News Polizei und Feuerwehr waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Foto: BRK-News Im Einsatz war auch ein Lösch- und Rettungszug der SBB. Foto: BRK-News 1 / 3

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Recyclinghof in Affoltern am Albis in Vollbrand geraten. Die Meldung ist bei der Einsatzzentrale gegen 3.30 Uhr eingegangen, sagt Carmen Surber, Sprecherin der Kantonspolizei Zürich gegenüber BRK-News. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude in Flammen und die Einsatzkräfte haben sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Verletzt wurde niemand. Aus Sicherheitsgründen mussten jedoch drei Personen aus einer benachbarten Wohnliegenschaft evakuiert werden, sagt Surber weiter.

Die Brandursache ist unklar und wird durch Spezialisten untersucht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, er dürfte aber mehrere 100’000 Franken betragen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Im Einsatz war auch ein Lösch- und Rettungszug der SBB.

far

