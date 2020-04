Das Virus und wir – Reden wir nicht mehr von Social Distancing Lieb sein bringt uns näher – jetzt und auch später findet unser Autor. Jean-Marc Nia

Seien wir herzlich zueinander, bitte. Foto: David Biene

Der «Züritipp» beschreibt Phänomene in der Stadt oder testet Nützliches für die Zeit in der aktuellen Corona-Krise. Diese Woche: Zwischenmenschliches.

Als neulich auf einem meiner seltenen Spaziergänge ein Kind mit dem Velo ein bisschen zu nah an mir vorbeifuhr, mahnte es die Mutter mit den Worten: «Denk daran, Peter: immer schön Abstand halten.» Ja, wir müssen Abstand halten. Aber haben Sie auch gemerkt, wie freundlich wir das tun? Man weicht rücksichtsvoll aus. Man lässt zuvorkommend passieren, gewährt mit einer galanten Geste Vortritt oder entschuldigt sich mit einem Lächeln, wenn man kurz die Regeln des 2-Meter-Abstands nicht einhalten kann.

Wir betreiben im Grunde genommen gar kein Social Distancing. Im Gegenteil. Alle sind wir ­irgendwie miteinander verbunden, denn wir sitzen alle im selben Boot. Selten zuvor waren wir uns als fremde Individuen so nah wie jetzt, zumindest gedanklich.

Das sieht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) genauso und nimmt Abstand vom Begriff Social Distancing und empfiehlt stattdessen den ­Gebrauch von Physical Distancing. Was ich voll und ganz unterstütze! Das Kind antwortete übrigens ­trotzig: «Ich will aber keinen Abstand halten!» Ich musste lachen, die Mutter auch, und ich frage mich, wie lange dieses Gefühl dieser kleinen Verbundenheit in und nach dieser Krise noch anhalten mag.