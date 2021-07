Sie wurden vom Fluss überrascht – Rega rettet zwei Fussgänger aus den Wassermassen der Sihl Die beiden Personen hielten sich in der Nähe des Ufers auf, als sie plötzlich umspült wurden. Der Rega-Helikopter brachte sie mit der Rettungswinde in Sicherheit.

Der Helikopter rettete die beiden Fussgänger mit der Rettungswinde. Foto: z.V.g.

Die Rega hat am Sonntagnachmittag bei Sihlmatt ZH zwei Spaziergänger aus der rasch ansteigenden Sihl gerettet. Die beiden machten gerade eine Pause am Ufer und wurden innert kürzester Zeit von Wasser umspült.

Weil die Böden immer noch sehr nass sind, können sie nicht viel Wasser aufnehmen. Der starke Regen vom Sonntag führte deshalb dazu, dass der Pegel der Sihl unerwartet schnell anstieg.Die beiden Spaziergänger seien plötzlich von Wasser umgeben gewesen, teilte die Rega am Montag mit. Sofort hätten sie wegen des weiter steigenden Wasserpegels mit der Rega-App Hilfe angefordert.

Eine Landung mit dem Helikopter war wegen der Situation am Ufer schon nicht möglich. Deshalb retteten die Einsatzkräfte die beiden Fussgänger mit einer Rettungswinde. Sie hätten so aus der Gefahrenzone evakuiert und unverletzt in sicherem Gebiet abgesetzt werden können.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.