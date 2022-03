Sweet Home: Kleine Stilkunde – Und welcher Regaltyp sind Sie? Rustikal, kreativ oder minimalistisch: Welche Regale man wählt, ist Charaktersache und sagt viel über die Bewohner aus. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Das Entspannte

Locker konzipiertes Hängeregal, das sich über die ganze Wand hinzieht. Foto über: Stadshem Immobilien

Auf was achten Sie sich, wenn Sie zum ersten Mal zu jemanden in die Wohnung kommen? Klar, da ist der Gesamteindruck. Ist er freundlich, stylish oder spürt man eine gewisse Zurückhaltung? Doch bald wirft man einen Seitenblick auf die Regale. Sie geben von allen Dingen in der Wohnung am meisten über die Bewohner preis. Gibt es überhaupt welche? Und stehen da Bücher, persönliche Dinge oder Kunst und Objekte? Liest man in diesem Haus oder zieht man Bildbände vor? Ist das Regal ordentlich oder zufällig eingeräumt und welches Regal wurde überhaupt gewählt?